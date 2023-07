Los controles para fiscalizar el transporte irregular continuarán

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, comunicó, por ((La 97)) Radio Fueguina, su posición en relación a la problemática del ingreso de la aplicación de transporte de pasajeros Uber a la ciudad, situación que ha generado preocupación en el sector de taxis y remises debidamente autorizados por la institución municipal.

Pérez hizo hincapié en la ordenanza vigente desde el año 2016 que prohíbe el funcionamiento de Uber en el ámbito de la ciudad: “Hay una ordenanza del año 2016 que establece la prohibición para esta plataforma. Tenemos una ordenanza que tenemos que cumplir, en primer lugar”.

El intendente resaltó que Uber, al igual que cualquier otra plataforma similar, opera en un ámbito no regulado y carece de legalidad en Río Grande: “esta plataforma, como cualquier otra que pueda aparecer, es un transporte que no está regulado y no es legal en nuestra ciudad”.

La preocupación principal radica en la protección de los pasajeros que utilizan un transporte no habilitado, ya sea Uber u otras alternativas informales. Pérez al respecto comentó que “lo que estamos haciendo es actuar contra cualquier transporte de pasajeros que no esté en condiciones y que no sea legal en nuestra ciudad. Por la sencilla razón de que es necesario proteger a esa persona que se sube a un vehículo que no está habilitado para el transporte de personas”.

Resaltó asimismo la importancia de los controles para garantizar la seguridad de los ciudadanos: “vamos a seguir llevando adelante los controles, lo vamos a hacer y lo vamos a sostener” enfatizó.

Pérez expresó su preocupación por el perjuicio a los trabajadores del volante habilitados, como taxistas y remiseros, que cumplen con todos los requisitos legales y tributarios. Subrayó en ese aspecto la desventaja que enfrentan ante la llegada de plataformas como Uber: “hay una preocupación muy grande también de los trabajadores del volante, porque la verdad que nuestros taxistas, nuestros remiseros, fundamentalmente los taxistas, que es un servicio público, tienen que ir a hacer las presentaciones ante el municipio, tienen que aguardar el otorgamiento de las licencias, tienen que pagar sus impuestos. Están en desventaja”.

El mandatario evidenció el poder y la influencia de estas plataformas multinacionales y reafirmó su apoyo a los conductores legales y acreditados: “estas plataformas además son multinacionales que se pasan por encima cualquier organismo estatal, sean gobiernos municipales, provinciales, nacionales. Estamos en frente de una plataforma que tiene muchísimo poder en el mundo. Nosotros nos vamos a poner del lado de aquellas personas que hacen bien su trabajo, y que tienen habilitados sus transportes, que hacen todo como corresponde y los vamos a acompañar porque son vecinos y vecinas de nuestra ciudad”.

Por otra parte, insistió en la importancia de proteger a los pasajeros, recordando que Uber no ha solicitado la correspondiente habilitación al área de Comercio municipal: “tenemos que proteger a aquellas personas que son trasladadas en estos transportes que, insisto, no están legalizados. Uber en nuestra ciudad no se ha presentado al área de Comercio de nuestro municipio para solicitar la habilitación. Está en la misma situación que un comercio que puede llegar a abrir sus puertas y no esté habilitado”.

El intendente Martín Pérez reafirmó por tanto la prohibición que rige para Uber en la ciudad y defendió a taxistas y remiseros debidamente habilitados, además de destacar la importancia de cumplir con la ordenanza municipal y garantizar la seguridad de los pasajeros.