Intensa actividad de Oscar Rubinos en Río Grande

El precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio (JxC), Oscar Rubinos, realizó actividades en Río Grande en el marco de su campaña rumbo a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto. El ex concejal de Ushuaia y legislador provincial mandato cumplido (MC) por la Unión Cívica Radical (UCR) apostó, como en anteriores campañas, a acercarse cara a cara a los vecinos y vecinas de la provincia y reunirse con representantes de instituciones, sectores gremiales y asociaciones.

“La sociedad fueguina necesita un mensaje superador, una visión optimista para sacar la provincia adelante. Sin dudas Tierra del Fuego tiene problemas pendientes a resolver, la falta de alquileres, el impacto de la inflación en los trabajadores, conectividad aérea en la ciudad de Río Grande, falta de crédito para viviendas, servicios, temas que necesitan de una voz que nos represente y los ponga en discusión».

«Pero, además de trabajar en estos problemas, tenemos que enfocarnos en la salud de la población, en la prevención y en la salud mental, sobre todo de nuestros jóvenes. Este es un tema que me lo plantean distintos sectores de la sociedad. Es por esto que considero que los discursos de odio no ayudan, que la violencia discursiva no conduce a tener un mejor pais, vivimos muchos años en esas condiciones y hoy la realidad es que la gente está cada vez más angustiada y hastiada de la politica”, evaluó Rubinos, candidato de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales en Tierra del Fuego.

El martes por la noche concretó una charla abierta con la comunidad en un local del también referente radical Fernando Gliubich. Tras el encuentro, sostuvo que “la semana pasada, después de la visita a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales empezamos a tener reuniones y es una postura común lograr sentarnos con los vecinos, hablar, escuchar, contarles cuál es nuestra propuesta, cuáles son las propuestas de Horacio y es justamente lo que se está dando durante todos estos días. Tuvimos reuniones desde muy temprano el lunes, estamos terminando en un local de Fernando Gliubich, así que terminando la jornada con una buena reunión con vecinos”.

Consultado sobre los planteos de los vecinos y las propuestas de su campaña, Rubinos dijo que “uno plantea algunos temas puntuales: la problemática habitacional, la preocupación con nuestra ley de desarrollo -con la 19640-, con el subrégimen, pero en cada una de estas reuniones empiezan a surgir otras cosas que también son muy importantes y la verdad que es bueno charlarlas y poder comprometernos a plantearlas cuando lleguemos”.

«En las reuniones se valora y da tranquilidad la postura clara de Horacio Rodriguez Larreta, no sólo en la visita que tuvo a Tierra del Fuego sino también en medios nacionales, defendiendo en forma contundente nuestra industria y anticipando que no sólo se debe proteger, sino también ampliarla e incorporar otras actividades que aporten al desarrollo del país».

Asimismo, destacó que «todas las semanas tenemos encuentros y caminatas. La idea es poder llegar a todos con la propuesta que llevaremos al Congreso en caso de ser honrados con el voto popular para llevar la voz de los fueguinos a la Cámara de Diputados en donde nos tocará debatir y tratar soluciones para muchos de los problemas que nos aquejan. El compromiso es el mismo que tuve en todo mi recorrido en la función pública».

«Estoy convencido que el diálogo cara a cara, escuchando las inquietudes que atraviesan los vecinos y llevando la tranquilidad que tenemos un proyecto para poder darle un giro a la situación que hoy vivimos, es lo que debemos seguir haciendo», finalizó Rubinos.