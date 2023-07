“La Chica del Tarot”: punk, bordado y arte

Los emprendimientos en Río Grande continúan creciendo, manifestando cada uno una impronta particular que expresa la subjetividad de sus creadores.

En esta ocasión convoca hablar de “La Chica del Tarot”, Yanina Mansilla, quien dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina acerca de este emprendimiento basado en el arte textil, que mezcla el bordado con pintura y otras técnicas para hacer pines, parches y cuadros.

“Mi emprendimiento se basa en hilo, tela, pintura y creatividad”, explicó Yanina, “Comencé con hilos y telas de mi casa, y se pueden hacer cosas maravillosas, incluso trabajo desde el reciclado con prendas que gente descarta, las intervengo y doy otro tipo de finalidad. También recibo donaciones de retazos de tela, porque todo sirve”.

Yanina comenzó con su emprendimiento a fines del 2018, cuando se anotó por primera vez en un semillero cultural de Río Grande llamado “Maraño”, a partir de ahí el boca en boca y las redes sociales impulsaron su proyecto, permitiendo que mucha gente de la ciudad tomará contacto con sus productos.

“Me contactan personas por distintos trabajos, he llegado a hacer personas, mascotitas, personajes animados, todo personalizado”, detalló “La Chica del Tarot”, quien fue también consultada por el origen de su particular nombre: “Surge cuando me anoté en ‘El Desafío de Producir’ allá por 2018, donde si o sí necesitaba un nombre para participar. A mi me gusta mucho el punk y una de mis bandas favoritas tiene una canción con ese nombre, así que de ahí surgió”.

La movida en las redes sociales ayudó a Yanina a sortear el bajón que hubo durante la pandemia para los emprendimientos y vía Instragram (@lachica_deltarot) pudo hacer distintos trabajos como bordar barbijos con temáticas. Aunque expresó que su interés se mueve en poner de primer plano “aquello que se silencia, los derechos humanos, la lucha feminista, movimientos que necesitan una voz”, manifestó.

Por último, Yanina Mansilla explicó que participará en próximos días de la “Feria del Libro Punk”, al cual pudo acceder gracias a que su emprendimiento le dio visibilidad a nivel regional en la Patagonia, donde pudo tomar contacto con diferentes referentes del género e impulsar aún más su innovador proyecto.