“Si el aumento no es por acuerdo, vendrá por decreto”, sentenció Melella

Las paritarias para trabajadores estatales continúan estancadas, a lo que se sumó la decisión de los docentes de no iniciar las clases luego del receso invernal.

En este marco, el Gobernador Gustavo Melella habló luego del acto por el 102° Aniversario de Río Grande y declaró: “Nosotros queremos acordar, pero necesitamos que los gremios también. Va a haber aumento salarial porque este gobierno es el que recuperó el salario como ningún otro”.

“Hoy hay dirigentes que reclaman cosas, pero durante cuatros años hicieron silencio en el congelamiento salarial que sufrieron sus compañeros”, denunció el mandatario provincial.

Melella recordó que durante su gestión la recuperación salarial fue constante, con titularizaciones masivas en el sector docente y el logro de la reforma jubilatoria.

En esta línea, el Gobernador fue consultado por la posibilidad de que el acuerdo sea cerrado por decreto y apuntó: “Si el aumento no es por acuerdo con los sectores vendrá por decreto. Algunos no lo quieren así, pero tampoco quieren acordar y lo único que hacen es perjudicar a sus compañeros que no van a tener una mejora salarial”, sentenció.

Ratificó su compromiso con la mejora de los salarios y recordó que hay sectores en la provincia que son los mejores pagos del país.

Por otro lado, Melella habló sobre otro de los reclamos de los gremios como la situación habitacional:

“Es cierto que tenemos problemas de alquileres, por eso estamos armando un proyecto de ley para mandar a la Legislatura; tenemos problemas de vivienda y estamos haciendo una cantidad que años anteriores no se hizo la provincia”, mencionó.

En este sentido apuntó a que la situación no puede reducirse a la cuestión salarial, porque el gobierno necesita atender a sectores de salud, a los desempleados “y a muchos fueguinos que no tienen para comer”.

“Vamos a dar la mejor pauta salarial posible, se lo he dicho a los dirigentes gremiales cuando nos sentamos y demostramos como cayeron los ingresos de la provincia”, insistió el mandatario.

“Estamos trabajando en otra propuesta más que vaya al básico, por más que haya alguna suma de refuerzo a algún sector. Igualmente pensemos que no es lo mismo el que cobra 300 mil que el que cobra 800 mil, la situación no es la misma”, concluyó el Gobernador Gustavo Melella.