Oscar Rubinos, el candidato de Larreta en Tierra del Fuego

Oscar Rubinos, ex legislador de la Unión Cívica Radical y pre candidato a diputado nacional por Tierra del Fuego en la lista de Juntos por el Cambio que lleva como postulante a la presidencia a Horacio Rodríguez Larreta, pasó por ((La 97)) Radio Fueguina para explicar su decisión de retornar al ruedo político, luego que concluyera su mandato legislativo provincial en diciembre de 2019.

“Cuando terminé mi gestión me dediqué a mis cosas como lo hice siempre, con mi empresa familiar, dedicado al rubro de turismo, sin funciones, sin ningún tipo de cargo en ningún asesoramiento. Pero hablo puntualmente de temas importantes seguramente de Ushuaia, de transporte, residuos, el gravísimo problema de los alquileres” refirió Rubinos.

El candidato dio cuenta de las disputas internas que lo privaron de presentarse como postulante a la intendencia de Ushuaia en las provinciales de mayo pasado: “Existía la posibilidad que dentro del espacio sea el candidato a intendente en mayo, pero por distintas cuestiones que son públicas y que nos pasaron en el espacio, no pude participar”.

Como consecuencia de esos desencuentros, Rubinos dedujo que hoy “las cosas hay que trabajarlas en conjunto, es una construcción política, en esto nada se puede conseguir, no solo un resultado electoral, sino también gobernar o poder llevar adelante tus ideas, si es aislándote y si es dividiendo nuestro espacio”.

“¿Cómo podemos nosotros garantizarle a quienes nos confían su voto en que vamos a ir a un cuerpo colegiado y vamos a poder trabajar en consenso, si no lo hicimos ni siquiera en nuestro espacio?” se preguntó a continuación.

Manifestó haber mantenido una charla la semana pasada con Horacio Rodríguez Larreta y su equipo, y relató lo que derivó en declaraciones del candidato presidencial que tuvieron eco en tierra del Fuego: “casualmente a los pocos minutos se levanta de la reunión para ir al programa de La Nación Más, donde la pregunta que le hicieron fue tendenciosa sobre la industria de Tierra del Fuego. Siempre plantean cosas tendenciosas hacia nuestra industria, y la respuesta fue impecable”. Añadió al respecto que “si nosotros pudiéramos responderle a quienes opinan de nuestro régimen, muchos le diríamos ‘a mí no me lo vas a contar, estás hablando de algo que no tenés ni idea y que no sabes lo que significa socialmente’. Acá no es si se fabrican 5 celulares más o 200 celulares más, sino una cuestión social”.

En términos de la economía en general, Oscar Rubinos postuló: “Yo necesito, como fueguino, y todo el país necesita, que la pyme, el que quiera hacer un emprendimiento, el que tiene una empresa un poco más grande, el que pueda generar alguna fuente de trabajo, lo haga en el más corto plazo posible. Y eso va a ser imposible si le generás dudas o que dentro de un año esto explota todo y vamos a recortar”.

En particular sobre el sub régimen industrial de Tierra del Fuego, señaló que el mismo implica “la vida de miles de personas que pudieron en Tierra del Fuego encontrar, como me pasó a mí, un lugar para desarrollarse. Y que por ahí no lo tenían en su provincia, se desarraigaron, irse a otro lugar es difícil, lo consiguieron acá, tuvieron a sus hijos”.

Como principal problema que identificó como urgente de abordar, es el de la situación habitacional acuciante que se vive en la provincia, principalmente en Ushuaia. Respecto de los alquileres, consideró que la base del problema es la inflación: “No podés tener ningún sistema, ni ley de alquileres, ni regulación, ni créditos, con una inflación del 150%. Si vos tenés una inflación del 150% y hay algo que te obligue a que cualquier servicio o producto que vendés, tenés que fijar el precio hoy y no lo podés modificar por un año, hoy no solo no conseguirías alquiler, no conseguirías ningún producto ni servicio que tenga esa misma condición”.

Estimó que semejantes índices inflacionarios provocan “que la gente, si tiene la opción de entrar a un mercado que se actualice permanentemente, como puede ser el temporario, el turismo, salir de esa regulación y hacerlo informalmente, obviamente que lo va a hacer”.

Finalmente, Oscar Rubinos analizó la situación puntual de Tierra del Fuego, evaluando que “seguimos recibiendo mucha gente de otros lugares del país que deciden venir a vivir, porque somos una sociedad joven, muchos hijos nuestros empiezan a buscar un lugar donde vivir”. En el marco de esa permanentemente búsqueda de nueva vivienda, alquiler o construcción, propuso “buscar la forma de una intervención fuerte de parte de Nación, buscar un shock de urbanización en algún lugar, porque si no demoras mucho, hoy demoras en terminar de poner los servicios en algún barrio nuevo una gran cantidad de tiempo”.