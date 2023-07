Maximiliano Ybars: “La educación pública me forjó”

Los jóvenes de Río Grande son el motor que mantiene viva y sigue haciendo crecer a nuestra ciudad. Profesionales que viajan a otras provincias y vuelven para ejercer su profesión en la ciudad son una constante. Sin embargo, en este caso la columna radial “Chicos que Crecen” del programa UGD contó con la presencia de un destacado contador y actual político de la ciudad.

Maximiliano Ybars, quien fue electo concejal en las elecciones del pasado 14 de mayo, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y recordó su transcurso por la educación pública provincial, iniciando en el Jardín n°5, pasando por la escuela n°21 y el secundario “Soberanía Nacional”.

“En el secundario fue donde me picó y cayó la primera semilla de la carrera de Contador Público. Tuve profesores maravillosos que me hicieron interesarme por los números y me dieron una buena base para la carrera”, relató Ybars.

El contador, resaltó el rol de la educación y fue vehemente: “Escucho que hay quienes reniegan, pero la educación pública me forjó”, sentenció.

Ybars recordó que luego de terminar el secundario fue padre a los 19 años, momento donde comenzó a estudiar en la UCES para Contador Público, “no fue difícil elegir la carrera ya que me estuvo llamando desde el secundario. Costó un tiempo porque tenía que estudiar y trabajar simultáneamente, pero el acompañamiento de mi familia dio el empuje para salir adelante”, agradeció.

Finalmente, el contador logró recibirse a los 26 años y comenzó a trabajar para emprender su propio estudio. Sin embargo, fue también una pauta en su vida la labor docente: “En segundo o tercer año comencé como ayudante de catedra con el contador Lanza, una eminencia en la profesión, y de ahí comencé la carrera docente que me apasiona muchísimo”, expresó.

En esta línea Ybars explicó cuales son las razones por las que le apasiona la docencia: “Son dos motivos, en primer lugar, porque puedo absorber la vida de los jóvenes”, bromeó. “Pero lo central es porque hay que devolver a la comunidad lo que aprendimos. Me satisface transmitir lo que sé, dar palabras de aliento a los estudiantes y motivarlos, encontrar una fibra de estímulo”.

Lamentó profundamente las altas tasas de deserción universitaria y recordó su caso, donde costó muchas horas de estudio y trasnoche para recibirse a la que se sumaba una vida laboral.

“Los tiempos de cada uno son distintos, –alentó-, en la docencia tengo alumnos grandes y les doy palabras de aliento, explico que no hay un tiempo estimado para terminar de estudiar. Yo tuve la suerte de tener grandes profesores que me movilizaron y tenemos que apuntar a lo mismo”.

Por último, Maximiliano Ybars manifestó que la formación tiene que continuar siempre y recordó con cariño la UCES porque “fue la primera institución que me permitió ejercer la docencia, es un lugar que quiero mucho”, concluyó.