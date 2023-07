Zapata confirmó que ya se presentó la «oferta final» a los gremios

Las negociaciones salariales con trabajadores estatales, docentes y de salud siguen sin rendir frutos ya que las organizaciones gremiales consideran insuficientes los porcentajes ofrecidos por el Ejecutivo provincial.

En este marco se agudiza el conflicto y los sectores sindicales se declaran en estado de alerta y movilización, afectando el normal servicio para la comunidad.

El ministro de Economía y Finanzas de la provincia, Federico Zapata, explicó para ((La 97)) Radio Fueguina que ya se realizó una propuesta final porque es urgente arribar a una definición concreta y que la razón de que se dilate la discusión responde al límite de recursos de la provincia.

“Hasta marzo hubo negociaciones cortas porque había posibilidad de incrementos acorde a lo que pedían los gremios. Pero ya no hay recursos para comprometer hacia adelante”, aseguró.

Zapata detalló que se fueron mejorando las ofertas, apostando a poner plata en el bolsillo de los trabajadores que no eran remunerativas y que los gremios apuntaron a que tendría consecuencias sobre las jubilaciones y la pirámide escalafonaria.

Finalmente se arribó a un aumento al básico cuyos porcentajes no satisficieron a los gremios, por dejarlos debajo de la inflación.

“Tenemos una postura de que están por encima de la inflación, porque tomamos el interanual. Al haber dado a fines del año pasado aumentos por encima de la inflación, con aumentos de 120% promedio”, opinó Zapata.

“Si se hace la comparativa desde mayo se ve el aumento, el problema es que los gremios analizan desde enero a la fecha”, apuntó.

“No habrá propuestas superadoras, no hay más de lo que se ha ofrecido a todos los gremios”, sentenció gravemente el ministro de Economía.

Federico Zapata reiteró que esto se da porque el desempeño de la coparticipación que se mide en base a lo presupuestado y lo recaudado no muestra tendencias de que habrá un excedente: “Debemos tener la prudencia y responsabilidad de no comprometer fondos que no tenemos la certeza si van a ingresar”, reiteró.

Asimismo, opinó sobre las medidas de fuerza de los gremios y dijo tajante: “Uno no puede comprometer fondos que no va a tener para satisfacer una necesidad que están argumentando los sectores sindicales. El desafío es buscar las herramientas para que, en caso de no haber conformidad por parte de los sectores sindicales, la comunidad no se vea perjudicada”, concluyó.