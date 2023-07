El Hospital de Río Grande, en terapia intensiva

El Hospital Regional de Río Grande atraviesa, desde hace muchos años, graves problemas de funcionamiento que se evidencian en las diversas quejas que los sufridos pacientes presentan y corren de boca en boca, ya sea por la falta de turnos, las demoras en la Guardia y demás.

La Dra. Viviana Müller, directora de dicha institución, explicó para ((La 97)) Radio Fueguina que la falta de profesionales y especialistas en un problema que se manifiesta a nivel nacional, “ahí donde antes había falta de vacantes, ahora hay falta de médicos que las ocupen”, lamentó.

Mencionó la profesional que la modalidad de médicos itinerantes (un buen negocio para los privados) no es una solución para la salud pública. Debido a las largas distancias a recorrer, la mayoría de los profesionales viajeros no permanecen en la ciudad por más de una o dos jornadas: “Tenemos médicos itinerantes, pero deberían trasladarse al menos 15 días a la ciudad para que su servicio sea eficiente”, aclaró la Dra. Müller.

Resaltó la dificultad que atraviesa el país como para hacer tentadora la oferta de radicarse en Tierra del Fuego y ejemplificó con el momento en que se aumentó -como incentivo- el valor de las guardias, pero que ello no redundó en un aumento en la oferta de profesionales.

“En muchas de las provincias tenemos los mismos sueldos, por eso hay un proyecto de Ley del legislador Sciurano para el arraigo del profesional médico y tener qué ofrecerle”, mencionó la directora del HRRG.

En el mientras tanto se buscan opciones para que los médicos itinerantes pasen un tiempo en la ciudad y darles la posibilidad de que pasen a planta.

“Queremos elevar el nivel del Hospital, ese es uno de nuestros proyectos, tener recurso humano de calidad”, enfatizó la directiva del HRRG.

Sin embargo, el problema en la entrega de turnos se vuelve evidente y la Dra. Müller explicó que se debe a la cantidad de pacientes internados, que suman 60 personas y requieren todo el aparato del Hospital: “El recurso personal médico esta avocado a ellos y es difícil afrontarlo ya que no contamos con un plantel con muchos clínicos”.

En esta línea, refirió al área de salud mental donde se tratan de definir las funciones y cuenta con un recurso crítico por la cantidad de pacientes con patologías mentales graves.

“No tenemos recurso humano para todo, entonces nos focalizamos en la Guardia y en los pacientes que está internados. Falta la oferta de turnos como la que habría que dar a la ciudadanía, armar el cronograma de Guardias es difícil todos los meses”, se lamentó la directoria del nosocomio local.

Pero resaltó la modernización del servicio para sacar turnos por teléfono, con la instalación de una central y un personal que atiende de 8 a 20 horas.

La Dra. Müller fue consultada por los motivos de la falta de incentivos para radicar profesionales y resaltó que un médico recién ingresante cobra entre 600 y 700 mil pesos, situación que se complica con los alquileres. Aunque, opinó que los reclamos salariales a las puertas y hall del Hospital no llaman la atención: “Quizás habría que usar otros métodos, no podemos estar a los gritos dentro del Hospital, eso no hace que se acerque el Gobierno”.

Distinguió el acompañamiento de la ministro y secretarios de Salud además del apoyo a nivel nacional, pero insistió en la necesidad de modificar normativas y agilizar trámites para la compra de insumos o la contratación de profesionales: “Contratar en el Estado es excesivamente burocrático”, puntualizó.

“Sé que el Hospital tiene un potencial enorme y hay que cambiar la mentalidad, saber que trabajamos para y por los pacientes”, finalizó diciendo la directora del HRRG, la Dra. Viviana Müller.