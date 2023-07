“Es nuestro candidato en Tierra del Fuego”, Rubinos recibió fuerte respaldo de Larreta y Morales

En CABA, el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio Oscar Rubinos mantuvo sendas reuniones, una con Horacio Rodríguez Larreta y otra con Gerardo Morales.

El gobernador jujeño dijo en primer lugar: “quiero enviarle un fuerte abrazo a todos los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego, provincia que he visitado tantas veces, con la que me liga no solo afecto, sino el compromiso de generar en todo el territorio -siendo yo del otro extremo de la Provincia de Jujuy- un país federal; un gobierno que realmente tenga un programa de desarrollo que apueste a las economías regionales y al potencial que tiene cada una de las provincias argentinas”.

Agregó que “con Horacio (Rodríguez Larreta) tenemos el compromiso de sostener ese régimen de promoción de inversiones que genera más de ocho mil puestos de trabajo y que muchos que hablan no saben la gran transformación que ha generado en Tierra del Fuego ni la gran inversión en tecnología ni la gran cantidad de trabajo que genera”, dijo el precandidato a Vicepresidente de la Nación”.

Finalmente destacó la figura de Oscar Rubinos, manifestando que “es un hombre de Tierra del Fuego que conoce perfectamente la realidad y garantizará la vigencia de la Ley 19640”.

“Oscar Rubinos es nuestro candidato en Tierra del Fuego”

Por su parte, el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta respaldó que “apoyaos a Oscar Rubinos, él es nuestro candidato en Tierra del Fuego; ya hemos venido trabajando con Oscar desde hace mucho tiempo en el tema del desarrollo industrial de la provincia para generar más puestos de trabajo no solo en el tema industrial, sino también en el apoyo a la pesca, a las actividades antárticas”.

Agregó que “Tierra del Fuego es una provincia que tiene un enorme potencial para seguir creciendo y generar trabajo argentino y fueguino, así que vamos a seguir trabajando juntos con Oscar”.

Larreta elogió a la industria electrónica fueguina

Lo hizo en La Nación+, donde señaló que “no juntan tres partes y las pegan, yo estuve y lo vi”, dijo el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, asegurando que cuenta con mano de obra calificada y «una tecnología que sorprende». Sin embargo, consideró que «eso no quiere decir que no sea mejorable’ y sugirió que debería sumar la producción de vehículos eléctricos. «Estuve, no me la cuentan, yo fui a las fábricas y recorrí, no es solamente una ensambladora», señaló.

El precandidato de Juntos por el Cambio elogió a la industria electrónica de Tierra del Fuego, asegurando que cuenta con trabajadores de “alta calificación” y “una tecnología que sorprende”.

“Estuve en Tierra del Fuego, no me la cuentan, yo fui a las fábricas y recorrí, la verdad es que hay tecnología de primer nivel y tenés líneas de montaje que desarrollan los circuitos, no es solamente una ensambladora, eso es un facilismo, ahí fabrican los circuitos integrados y lo vi yo, estuve horas preguntando al detalle”, señaló.

En ese sentido, Rodríguez Larreta destacó que “tenés 8 mil trabajadores de buen nivel de calificación, eso no significa que no hay cosas que se puedan mejorar”, sugiriendo que “ahora hay una oportunidad enorme” y la industria fueguina “puede adaptarse, diversificarse y el conocimiento que tienen” aplicarlo a la fabricación de vehículos eléctricos.

“Tienen realmente una tecnología que sorprende, que yo no había visto en otro lugar de la Argentina. Eso no quiere decir que no sea mejorable. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que velar para que la electrónica que se produce en la Argentina no sea más cara que en otros lugares del mundo. Eso tenemos que controlarlo, por supuesto”, agregó

Sin embargo, el precandidato de Juntos por el Cambio remarcó que «no es que juntan tres partes y las pegan. Yo te estuve y lo vi”.

“Posiblemente antes de haber ido (a Tierra del Fuego) podía tener una opinión diferente, pero yo aprendo, pregunto y me meto. Repito, no digo que no sea mejorable”, afirmó.