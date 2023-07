Blanco denuncia que el radar en cercanías de Tolhuin «está activo»

Buenos Aires, 5 de julio de 2023.- El Senador Nacional fueguino Pablo Daniel Blanco denunció la existencia de una estación terrena cercana a la ciudad de Tolhuin en la que existe un radar operativo construido por capitales ingleses con un permiso precario otorgado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad dependiente de la Secretaría de Innovación Pública.

Al respecto el senador explicó que “El 22 de junio me enteré por una nota periodística publicada en el diario fueguino Provincia 23 que la empresa multinacional de capitales Británicos Leolabs INC instalaría en Tierra del Fuego una antena radar que serviría para ‘detectar satélites y misiles en orbitas espaciales bajas y podría proveer información al sistema de inteligencia espacial del Departamento de Defensa de Estados Unidos’ además de poder avisar sobre posibles coaliciones entre satélites en órbita y basura espacial. Esto generó en mí una enorme inquietud que se transformó en un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional que presenté el día 27” (Exp S-1470-23).

“En ese proyecto -continuó el senador- solicité precisiones acerca de la autorización precaria otorgada por el Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad a la empresa LeoLabs INC “para la instalación de una estación terrena de banda S para el seguimiento de objetos en órbita baja en la Provincia de Tierra del Fuego” y otras cuestiones técnicas. Pero lo que más llamó mi atención fue que, al parecer, tanto el Ministerio de Defensa como la Cancillería no estaban al tanto del tema o bien habrían sido salteados”.

“Creo que un tema de semejante nivel de complejidad e importantísimo para la seguridad nacional en un área tan estratégica a nivel mundial y sensible para los intereses soberanos argentinos no puede ser tratado alegremente sin el conocimiento de estas reparticiones y del Congreso de la Nación. No se deben ceder facultades que pueden afectar severamente a nuestra soberanía a una empresa del mismo país que usurpa nuestras Malvinas”, aseguró Blanco.

El senador contó que “Los tiempos legislativos del Senado no permitieron que el proyecto sea siquiera girado a comisiones pero al día siguiente, es decir el 28 de junio, nos enteramos por los medios nacionales que la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad decidió “suspender los efectos de la Disposición N° 8/22, a través de la cual se autorizó con carácter precario a la empresa LEOLABS ARGENTINA S.R.L, CUIT 30-71755969-6, a instalar y poner en funcionamiento una Estación Terrena en Banda S, con el fin de rastrear y monitorear objetos en ambiente LEO (Low Earth Orbit)”.

El ministro Jorge Taiana, aparentemente, habría dado la orden de que se suspenda el permiso.

“En este contexto -precisó el senador- tomaron contacto conmigo autoridades de la empresa LeoLabs y me solicitaron una reunión a la que accedí junto tres de mis asesores el día 4 de julio. Para ella viajó especialmente al país la señora Eileen Treanor, Directora Financiera y Operativa de la empresa quien manifestó estar a disposición para cualquier consulta técnica que quisiera hacerle y, acto seguido para mi sorpresa, me entregó un acta de inspección técnica realizada por la Secretaría de Innovación Pública en la que CONSTA que existe una estación terrena con un radar instalado en Tierra del Fuego. Del documento se desprende claramente -con profusión de fotos- que las instalaciones se encuentran en la estancia El Relincho (Km 2946 Ruta Nacional 3 en Tolhuin) y el radar ha venido funcionando en modalidad de prueba. La directora contó que la empresa multinacional invirtió 1 millón de dólares sin la intervención del Ministerio de Defensa ni de la Cancillería pues habían conseguido que le otorguen la frecuencia autoridades de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad dependiente de la Secretaría de Innovación Productiva”.

“En mi opinión -afirmó Blanco- esto es un escándalo sin precedentes. Resulta que, bajo una autorización precaria, otorgada por la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad en 2022 se instaló un radar que la misma Subsecretaría desautorizó hace una semana cuando hice un pedido de informes al respecto”.

“Aquí deben dar urgentes explicaciones la Subsecretaría mencionada, el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el gobernador de Tierra del Fuego que, de ninguna manera, podrá alegar que desconocía el tema”, añadió.

“Nada tengo que reprocharle a la empresa LeoLabs sino simplemente decir que funcionarios argentinos los han engañado haciéndoles cometer errores garrafales. Resulta grotesco ver cómo el gobierno de nuestro país abre la puerta a inversionistas y se la cierra meses después en la cara cuando se descubren irregularidades o malas prácticas”, dijo el senador fueguino.

“También dejan enormes dudas los gerentes nombrados por LeoLabs en Argentina. Ninguno de ellos tiene antecedentes en la industria satelital ni en la vigilancia espacial. Todo es y ha sido muy raro”, finalizó el Senador Blanco.