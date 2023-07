Larreta elogió la industria fueguina: «No me la cuentan, yo fui a las fábricas»

Durante una entrevista televisiva nacional, Horacio Rodríguez Larreta, pre candidato a la presidencia por Juntos por el Cambio, reconoció las virtudes del sub régimen industrial vigente en Tierra del Fuego y alentó la posibilidad de adaptarse a la creciente demanda de autos eléctricos en los países avanzados.

“No me la cuentan. Yo fui a las fábricas, recorrí. La verdad que hay tecnología de primer nivel. Tenés líneas de montaje que desarrollan los circuitos. No es solamente una ensambladora. Eso es un facilismo”, afirmó Rodríguez Larreta en La Nación+, impresionado por la calidad de la tecnología en la industria fueguina.

El político destacó la calificación de la mano de obra y la capacidad de fabricación de circuitos integrados en la región: “tenés 8.000 trabajadores de buen nivel de calificación. Eso no significa que no hay cosas que se puedan mejorar”.

Rodríguez Larreta también señaló la oportunidad que surge con el cambio hacia los vehículos eléctricos: “ahora hay una oportunidad enorme con el paso de los autos a eléctricos, para el 2035 en la Comunidad Económica Europea todos los autos tienen que ser eléctricos. Ahí esa industria puede adaptarse también, diversificarse y el conocimiento que tienen, aplicarlo a eso, va a haber una demanda en el mundo enorme. Además, tenemos la materia prima para los autos eléctricos, el litio y el cobre” alentó el alcalde de la ciudad de Buenos Aires.

Ante la atónita mirada de los entrevistadores, el pre candidato resaltó que la industria fueguina no se limita a un simple ensamblaje y que la mano de obra altamente calificada marca la diferencia: “no es un tema para hablar así a la ligera, hay 8.000 trabajadores y creo que otros tantos indirectos, pero gente de muy buen nivel de calificación, no es que juntan tres partes y las pegan, no, no, no, yo estuve ahí, lo vi, pregunté, realmente es una tecnología que sorprende, que yo no había visto en otro lugar de la Argentina” se explayó en elogios.

De todos modos, Rodríguez Larreta enfatizó sobre la importancia de controlar los costos y velar por la competitividad de la electrónica producida en Argentina: “eso no quiere decir que no sea mejorable, eso no quiere decir que nosotros tenemos que velar para que la electrónica que se produce en la Argentina no sea más cara que en otro lugar del mundo, eso tenemos que controlarlo por supuesto”.

El postulante a la presidencia concluyó, en una especie de mea culpa, destacando su interés en aprender y comprender la realidad de la industria fueguina: “posiblemente antes de haber ido podría tener una opinión diferente, pero yo aprendo, pregunto, me meto. 8.000 trabajadores en Tierra del Fuego es mucho, de alta calificación. Repito, no digo que no sea mejorable y siento que hay una gran oportunidad ahora de posible adaptación dada la demanda de los vehículos eléctricos”.

En definitiva, Horacio Rodríguez Larreta elogió enfáticamente la tecnología y la calificación de la mano de obra en la industria fueguina, y hasta propuso la posibilidad de adaptarse a la creciente demanda de vehículos eléctricos. Una suerte de recomposición discursiva después del inmenso equívoco en un spot publicitario reciente, donde se lo ve y escucha en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz, aludiendo estar en el comienzo de la Argentina.