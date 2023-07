Bárbara Caraballo, “tengo que agradecer a mis amigas que no me permitieron aflojar”

Una nueva historia de esfuerzo rinde sus frutos en nuestra ciudad. En este caso se trata de una joven contadora quien comenzó sus estudios en el año 2008, luego de terminar el secundario, y que con sus subidas y caídas pudo finalmente recibirse en la UCES.

Bárbara Caraballo, pasó por la columna «Chicos que Crecen», transmitida en el programa radial «Un Gran Día», y recordó esos difíciles años donde tuvo que atravesar la maternidad, abandonó la carrera, retomó nuevamente con un plan de estudio cambiado y, pandemia por medio, pudo conseguir su título.

“Cada uno tiene sus tiempos. Tengo que agradecer mucho a mi familia que es la base de todo, a mis padres y mi marido, que estuvo apoyándome con la crianza de mi hija y bancándose que estuviera estudiando o rindiendo”, dijo emocionada.

“También tengo que agradecer a mis amigas que me dio la facultad, que no me permitieron aflojar nunca”, añadió.

Bárbara, quien transitó toda su vida por la educación pública, finalizando el secundario en la Comercio 2, contó que desconocía de qué trataba la contaduría cuando eligió la modalidad en su colegio: “Ahí me di cuenta de que me gustaba y afortunadamente ahora trabajo como administrativa en un Estudio Contable”, finalizó diciendo y reiterando a los jóvenes de la ciudad que deben poner empeño y voluntad para conseguir logros que parecen tan lejanos.