Este 1 de julio se cumple un año desde el fatídico accidente aéreo en el aeropuerto de Río Grande que se cobró la vida de 4 personas, el piloto, el copiloto, un médico y una enfermera. El avión de Flying America había salido esa mañana desde Comodoro Rivadavia para trasladar a un paciente menor de edad a Tierra del Fuego y en el despegue de regreso sufrió inconvenientes que llevaron al trágico desenlace.

Desde ((La 97)) Radio Fueguina se tomó contacto con Mónica Ferrara, la madre de Denis la enfermera que falleció en el vuelo, para conocer el avance de la causa e indicó que por parte de la Justicia se hace todo lo que se puede.

“Avanzan en algunas investigaciones, pero también dependen de los organismos de investigación de Estados Unidos. Por el momento lo único que recibimos de esos organismos son las cosas que no sucedieron, pero todavía no sabemos qué es lo que pasó”.

“No me voy a quedar quieta hasta no saber qué es lo que ocurrió a mi hija, no voy a aceptar que me digan que nunca se va a saber qué es lo que pasó. Quiero que me digan porqué mi hija salió a trabajar y no volvió nunca más”, exigió.

Mónica manifestó percibir miedo y silencio por parte de los compañeros de trabajo de Denis y apuntó contra la empresa de vuelos, “que ya tiene 7 muertes encima si sumamos un accidente previo que ocurrió en el 2020”.

“La empresa siempre tuvo un comportamiento deshumanizante, con actitudes despreciables y espero que tengan una condena social por parte de toda la gente”, manifestó.

Además, resaltó el acompañamiento que recibió por parte de amigos y familiares de la víctima quienes continuarán “en la lucha, aunque yo no esté. Todos los involucrados tendrán que trabajar para que la historia no los condene porque ya se están escribiendo libros al respecto de este caso”.

La madre de Denis ratificó su compromiso de que se haga justicia: “No voy a permitir que me cierren la boca con migajas, no voy a permitir que destraten la vida de mi hija. Todo este tiempo estuve sintiendo abandono por parte del Estado, de la empresa, de la compañía de seguros, me cansé del maltrato de todos”, denunció.

Por último, Mónica Ferrara expresó confiar en la Justicia de Río Grande, pero convocó a toda la sociedad a tomar conocimiento de la causa e imprimir volantes para difundir el pedido de justicia: “Haremos todo lo que podemos porque Denis era una luchadora de causas justas, mañana vamos a salir a marchar y hasta el último día de mi vida voy a pedir justicia por ella”, concluyó.