En Ushuaia piden derogar parte de la 1075 para resolver el Impuesto Inmobiliario

Juan Carlos Pino, presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia y legislador provincial electo, sostuvo que la solución al conflicto por el cobro del impuesto inmobiliario está en manos de la Legislatura.

Entrevistado por ((La 97)) Radio Fueguina, el edil afirmó que es necesario derogar el capítulo de la Ley 1075 que transfirió la recaudación a nivel provincial, para preservar los recursos municipales y evitar un impacto económico negativo.

“A partir del dictamen de la Corte Suprema de Justicia es un tema que estamos abocados los tres ejecutivos y los tres concejos deliberantes. Estamos hoy tratando una minuta de comunicación dirigida a la presidenta de la Legislatura Provincial y a los legisladores provinciales a los efectos de solicitar la derogación del capítulo que establece el cobro inmobiliario en la ley 1075” declaró Pino en relación al tema.

El legislador electo destacó la importancia del diálogo y la voluntad política para resolver el problema: “estamos apelando al diálogo, la voluntad política que es la que nos da el consenso, que hay hoy entre los cuatro ejecutivos, por lo cual, nos permitiría de alguna forma, en esta instancia, solicitar el tratamiento de derogar o retrotraer lo que se ha actuado en 2016”.

Además, hizo referencia a la colaboración entre los ejecutivos municipales en distintas instancias electorales: “en nuestra provincia existen diálogos, los cuatro ejecutivos han ido junto a una elección, en esta oportunidad que hay una instancia legislativa nacional también están trabajando en conjunto electoralmente. Es el momento justo para apelar a la voluntad política de todos los sectores y sobre todo de los legisladores a los efectos de que se pueda este derogar la parte que comprende el cobro del impuesto inmobiliario” que afectaría enormemente a cada uno de los municipios.

Pino insistió en resaltar la importancia de buscar una solución política: “esto se viene haciendo desde cuando éramos territorio nacional, delegaron en los municipios y cobró el impuesto inmobiliario y automotor, no hemos tenido inconvenientes, incluso después que se hizo provincia no se habría tenido inconveniente y creemos que ahora hay que apelar justamente a buscar una solución política”.

El concejal de Ushuaia también se refirió al impacto económico que supondría la aplicación de la ley actual: “de acuerdo a lo que establece la ley 1075, se dejaría el cobro de parte de los municipios y la recaudación que estaría coparticipando sería únicamente el 60% de lo recaudado en cada uno de los municipios, lo cual perjudicaría enormemente hoy a las economías municipales”.

En cuanto a la necesidad de retrotraer la situación, Pino explicó: “que se retrotraiga esto me parece que es una solución que no afecta, porque hoy no lo cobra el Estado provincial, hoy lo tienen los municipios, así que no afectaría a la economía de la provincia, al gobierno de la provincia”.

Finalmente, el legislador hizo énfasis en la experiencia de los gobernantes actuales, particularmente el gobernador Gustavo Melella habiendo sido intendente de Río Grande y el legislador Federico Sciurano, en dos oportunidades electo en la ciudad de Ushuaia como intendente: “no estamos hablando con gente que no entienda lo que significaría el no cobro del impuesto inmobiliario para los municipios” indicó Pino.

En conclusión, el concejal ushuaiense Juan Carlos Pino enfatizó que es menester que la Legislatura derogue el capítulo de la Ley 1075 para solucionar el conflicto por el impuesto inmobiliario: “vamos por ese camino, por el diálogo, por el consenso, por la relación que hoy tienen los cuatro ejecutivos, y, además, para buscar esta voluntad política en la casa legislativa respetuosamente, respetando el mandato que hoy tienen los legisladores provinciales, pidiendo la derogación del capítulo de la Ley 1075” finalizó.