«Lamentablemente la salud mental es un gran negocio»

Diego Degratti, reconocido psicólogo especializado en suicidio y autor del libro “La difícil tarea de decir adiós”, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, analizó la cruda realidad de la salud mental y cómo impacta lo que a su entender es la inacción de las instituciones y la precariedad en la calidad de los servicios de prevención.

“Como primera medida, cuando uno entiende que hay una circunstancia que atraviesa toda la sociedad, como es la salud mental, en la cual los entes e instituciones que deben dar respuestas, no las vienen dando hace tiempo, genera una desidia en la sociedad y en las personas”, sostuvo Degratti, enfatizando la falta de acceso a tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

En relación a la calidad de la salud mental en la provincia, Degratti afirmó que el suicidio “es como la demostración más acabada de que la salud mental en la isla no es de buena calidad”. Además, destacó el alarmante aumento de problemas como el consumo de cocaína, el alcoholismo, la adicción al juego y las patologías de desarrollo en la infancia.

El psicólogo señaló la necesidad urgente de implementar políticas concretas y aplicables, especialmente dirigidas a las personas más vulnerables. “Uno tiene que trabajar mucho en la prevención, en los talleres, en la información. No tener miedo a la palabra suicidio, pero no tan solo eso, se tiene que hablar sobre las drogas, sobre la sexualidad, sobre todas las cuestiones que hacen al ser humano de manera integral”, enfatizó al respecto.

En cuanto a la responsabilidad estatal, el profesional se refirió al secretario de Salud Mental y Adicciones, licenciado David Del Piero, cuestionando su gestión: “Habría que preguntarle, la provincia adhiere a la Ley 27.530 de prevención del suicidio en marzo de 2018. A los pocos meses, se crea un órgano nuevo de prevención de salud mental, en el cual está Del Piero. Estaría bueno que Del Piero muestre qué se hizo desde el año 2018 que este ente se crea y que él es partícipe”.

Además, Degratti señaló la falta de enfoque preventivo real y la ausencia de recursos adecuados en el sistema de salud: “si en el Estado no tengo las actividades de profesionales, o no tengo los espacios físicos para internaciones puntuales en situaciones de riesgo, la política no da una respuesta a una problemática que viene hace años”.

El psicólogo también denunció la mercantilización de la salud mental, tanto en el sector privado como en el Estado. “Lamentablemente la salud mental, en líneas generales, está hecha un gran negocio”, aseguró Degratti, y consignó que muchas veces los tratamientos prolongados deben ser judicializados para obtener cobertura, lo cual dificulta el acceso a la atención necesaria.

En resumen, Diego Degratti dejó en claro que la situación de la prevención del suicidio en Tierra del Fuego requiere un cambio de paradigma y una acción inmediata por parte de las autoridades, con un necesario abordaje de la problemática desde la raíz, brindando recursos humanos, infraestructura y políticas reales que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas afectadas por problemas de salud mental. Solo así se podrá revertir la trágica realidad que ha aquejado a la provincia durante años.