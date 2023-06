Von der Thusen planteó la necesidad de modificar el Código de Planeamiento Urbano

El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen se refirió a la necesidad de modificar el Código de Planeamiento Urbano señalando que “para la sesión de este próximo jueves estamos trabajando en distintos dictámenes, más que nada en excepciones, en habilitaciones comerciales nuevas, porque tenemos un código de edificación y de planeamiento urbano que es bastante vetusto, antiguo, y constantemente tenemos que estar haciendo excepciones y mejoras”.

Por tal motivo dijo que “será una tarea pendiente que va a tener todavía este Cuerpo de concejales del Concejo Deliberante que termina a fin de este año o el que viene, pero hay que modificar el Código de Planeamiento Urbano para poder hacer más fácil los trámites a los vecinos de la ciudad para poder construir”.

Recordó que “el actual Código de Planeamiento Urbano es del año 2011 y nace de la unificación de diversas normativas reglamentarias, decretos más que nada nacionales, provinciales y también municipales y se termina conformando este Código que también se desprendía de un ordenamiento que daba la Carta Orgánica Municipal sancionada en el año 2006, creo que hay algunos puntos como por ejemplo la cantidad de metros, los mínimos para poder construir, los retiros de frente, los retiros de fondo, el mínimo que tiene que tener un terreno, por ejemplo, que hoy marca que debe ser de 240 metros, cuando Río Grande sigue creciendo su población y lo que respecta a tierra no crece de la misma manera, entonces también hay que pensar en nuevas normativas como por ejemplo permitir que los terrenos mínimos sean de al menos 180 metros cuadrados, como sucedió ya con la excepción que se le dio a la nueva zonificación al barrio San Martín Norte, por lo cual creo que esos son los puntos más importantes y dejar de poner tantas trabas burocráticas, cobrarle tanto a la gente para poder hacer una pequeña ampliación, en muchos casos hacer una habitación, un baño y terminan con un problema gigante de planos, de trámites administrativos municipales que en muchos casos es imposible poder cumplir, a veces es más caro hacer los planos que la misma ampliación”.

Estacionamiento Medido

También realizó un análisis del funcionamiento del estacionamiento medido, para lo cual manifestó que “uno no tiene más que andar por el centro y hoy la situación se ha vuelto de nuevo un poco tediosa para poder estacionar, seguramente porque ha quedado atrasado el valor y no sé de qué manera se están dando los controles, la verdad que lo desconozco, yo veo que hay gente del estacionamiento medido controlando, quizás pueda ser uno de los temas que la próxima gestión pueda rever y volver a tratar con respecto al estacionamiento”.

Rememoró que “nosotros de las 12 modificaciones que se le hizo a la ordenanza, fuimos los autores de 11 y más que nada teniendo en cuenta en brindarle mayores servicios a la ciudadanía, por ejemplo los inquilinos hoy no pagan estacionamiento medido, el propietario de una vivienda que es frentista tampoco lo paga y lo que sí yo me había opuesto en alguna oportunidad y todavía no se ha puesto en marcha es la ampliación de ese estacionamiento medido para algunos sectores porque lo que se termina haciendo es ir corriendo el problema para la periferia del centro, entonces hay que buscar alguna solución para que esto no suceda”.

Por último, puntualizó que “igualmente los comerciantes siguen reclamando con respecto al estacionamiento medido porque hay autos que se quedan 12 horas estacionados delante del comercio y justamente ha perdido el objetivo que tenía que era que los vehículos circulen por la ciudad, así que es un tema que seguramente va a tener que tratar la próxima gestión porque en esta ya no va a dar el tiempo”.