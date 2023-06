“Esta lista incluye a todas las fuerzas de Juntos por el Cambio”

En una entrevista por ((La 97)) Radio Fueguina, Federico Frigerio, diputado Nacional y pre candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, brindó detalles sobre la situación interna de la alianza de cara a las elecciones primarias y compartió algunas líneas de acción legislativa en caso de lograr el apoyo de los votantes.

“La lista es encabezada por Patricia Bullrich y quien les habla y un montón de chicos que ya participaron en la provincial, para seguir participando, seguir renovando y seguir metiendo gente nueva en la política”, afirmó Frigerio sobre la composición de su lista.

El diputado hizo hincapié en la importancia de integrar a todos los espacios políticos de Juntos por el Cambio en la lista y señaló: “mi lista hoy tiene composición de absolutamente todas las fuerzas del espacio. Es lo que siempre trato de hacer. Es la dinámica en la que estamos proponiendo a la gente y que vale la pena militar”.

Frigerio manifestó su compromiso de trabajar en conjunto con todas las fuerzas del espacio, sin importar quién resulte ganador a nivel nacional. “Nosotros tenemos muy claro el proyecto de país que queremos, y tenemos claro que, gane quien gane a nivel nacional, vamos a estar trabajando juntos”, aseguró.

El candidato también se refirió a la gestión gubernamental actual y expresó su preocupación al respecto: “estamos ante un gobierno que, por el candidato que está poniendo, Sergio Massa, el gobierno debe ser un fracaso estrepitoso, porque para poner de candidato al ministro de Economía que tiene los peores números de la economía de la última década, es porque el resto del gobierno es un desastre”.

A la hora de las propuestas, Frigerio planteó la necesidad de abordar tanto aspectos macroeconómicos como microeconómicos para impulsar el desarrollo del país. “otro de los ejes es no caer siempre en lo macroeconómico. Si no encaramos un proceso de macro y micro al mismo tiempo, no vamos a poder salir”, advirtió.

Subrayó la importancia de la industrialización nacional de los recursos naturales y mencionó el caso de Vaca Muerta como ejemplo: “en Vaca Muerta, ¿cuál va a ser la decisión? ¿exportar el gas bruto a Brasil, para que Brasil tenga un precio diferencial del gas, ellos industrialicen el gas, y después nosotros tengamos que comprar los productos industrializados? ¿o vamos a usar el gas y la energía como costo núcleo de la economía argentina, para de una vez por todas ir a un proceso de industrialización profundo, generar valor agregado y trabajo nacional?”.

En relación a Tierra del Fuego, Frigerio mencionó la necesidad de mejorar las estadísticas de empleo público y la inversión en vivienda. “Hay que entender, y evidentemente no lo pudimos transmitir bien en la elección provincial, que Tierra del Fuego no puede ser la provincia con las peores estadísticas nacionales de empleo público, la mayor cantidad de empleados públicos, la mayor cantidad de deuda por población”, afirmó.

En cuanto a su visión sobre las elecciones primarias, Frigerio destacó la importancia de que la gente pueda elegir libremente y expresó: “acá estamos para representar a la gente, no para otra cosa». Concluyó reafirmando su compromiso de trabajar por un país distinto: «A partir del 2025 la Argentina tiene de vuelta una vez más, así como tuvimos tantas oportunidades en la historia, de no volver nunca más para atrás. El año 25 puede ser el principio de un país distinto que es el que todos queremos”.

Federico Frigerio dejó un último párrafo referido a la feroz interna que quebró la coalición en las provinciales, dejando heridas que no parecen haber cicatrizado: “Yo no tengo ninguna rencilla con nadie, en el momento de las provinciales las rencillas aparecían porque hubo un sector que rompió Juntos por el Cambio y eso es lo que por suerte en estas PASO no pueden hacerlo, por más que quisieran no lo pueden hacer porque saben que no les conviene” concluyó el diputado.