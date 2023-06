Camila Chaipul: “Tengo mucho que agradecer a la Educación Pública”

La educación en Tierra del Fuego sigue sacando adelante nuevos profesionales que generan un mayor capital humano para nuestra provincia. Jóvenes que incansablemente estudian para conseguir un título y devolver lo recibido a nuestra ciudad.

Esta es la situación de Camila Chaipul, una joven riograndense que pasó por el programa radial “Un Gran Día” que se transmite por ((La 97)) Radio Fueguina luego de recibirse como ingeniera química.

La joven de apenas 23 años sorteó el mito de la dificultad de una carrera de ingeniería y manifestó que usualmente se vincula la carrera con las materias complejas, “pero va un poco más allá de todo eso. Los primeros años de una ingeniería son básicos y a medida que avanza te vas interiorizando, viendo materias específicas del área que decidiste estudiar”, aseguró.

Camila realizó un racconto de las instituciones de nuestra ciudad por las que pasó, desde el jardín Tutú Marambá, la Escuela 23 y el CIERG donde hizo el bachiller en Ciencias Naturales.

“Después seguí estudiando en la UTN que es parte del colegio donde estudié, así que en la secundaria tuve mucho contacto con los laboratorios y materias relacionadas a la física”, recordó.

Sin embargo, la ingeniería no fue su primera opción y había tenido prevista otra visión de su futuro: “Como también estudié inglés pensaba en ser traductora o algo de esa rama. Pero cuando me di cuenta de que me gustaba el control de los procesos, entonces elegí ingeniería, afortunadamente el inglés me sirvió para leer papers y documentos importantes”.

Además, recibió un mayor estímulo al ser pasante en una empresa de la rama de la industria plástica, donde tuvo una primera instrucción laboral. Actualmente se encuentra trabajando en la parte de ingeniería de procesos en la empresa IATEC del Grupo Mirgor que le genera mucho entusiasmo.

Camila no olvidó mencionar a las personas por las que pudo llegar a su título y quienes dieron un incansable apoyo: “Siempre voy a agradecer a mi familia por el aguante, a mis compañeros de la facultad con los que armamos un excelente grupo de estudio, a los profesores. Particularmente a mi profesora Laura Fernández, quien es ingeniera química, que en el secundario me dio un impulso más que importante”.

“También tengo mucho que agradecer a la Educación Pública, algunos no saben que la UTN es pública y gratuita. A futuro me gustaría devolver todo lo que la facultad me dio”, finalizó reconociendo Camila Chaipul.