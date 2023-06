“Venimos de una buena elección que nos dejó contentos”

A pesar del mal trago de las elecciones del 14 de mayo donde casi 3 mil votos fueron anulados, el espacio político Republicanos vuelve a postular candidatos para las PASO que se llevarán adelante en el mes de agosto.

Con un arduo trabajo durante el fin de semana para presentar la documentación correspondiente, el apoderado del partido y candidato a diputado, Santiago Pauli, expresó para ((La 97)) Radio Fueguina que al ser un espacio naciente las discusiones internas se resuelven rápidamente al poder dialogar cara a cara.

Pauli se expresó por los rumores de la candidatura testimonial de Agustín Coto y manifestó: “Hay muchas cosas propias del folklore político que están aceptadas, pero no fue nuestra intención. Siempre que participamos lo hacemos con la intención de ocupar esos espacios de toma de decisiones”.

Sobre el movimiento “La Libertad Avanza” a nivel país y el arraigo que ha tenido en la provincia el libertarianismo, dijo: “Es temprano para ver encuestas, pero creo que estamos en un contexto nacional donde recién empieza la carrera de precandidaturas. En el caso de Javier Milei, más allá de que viene desde que asumió como Diputado en una precampaña, recién comienza. Este es el momento de la verdad donde se verá el resultado que tienen los espacios”.

“Venimos de una buena elección provincial, – expresó Pauli-, donde fuimos solos, que para un espacio pequeño nos dejó contentos. Ahora vamos con el desafío de acompañar una boleta con un precandidato a presidente. Si pretendemos llegar al Congreso necesitamos sumar varios miles de votos de fueguinos”.

En este sentido, el candidato a diputado por el espacio libertario fue consultado por la cuestión de las boletas a fin de evitar una situación como la ocurrida el pasado 14 de mayo, y explicó el actual estado de la causa: “Aun no ha habido respuestas del STJ más allá de la recusación del Dr. Löffler, ahora les toca responder sobre la composición de quienes van a atender esta causa, así que estamos a la espera de ese paso”.

Sin embargo, no se mostró pesimista y dijo que no piensan lamentarse para utilizar la situación como estrategia política, “tenemos un reclamo valido, no es que insistimos para figurar. Creemos que esas bancas nos pertenecen y que ese fue el voto de miles de electores fueguinos, por eso seguimos con la causa”, aunque lamentó los tiempos de la Justicia.

“Esto se tiene que resolver en Tierra del Fuego, pero si tenemos que ir a un Fuero Federal será en última instancia”, expresó.

Hizo un balance de las elecciones de mayo, esperando que el partido ya tenga un piso electoral: “Siendo un partido nuevo hay mucha gente que no sabe que existimos ni conoce nuestras ideas, nuestro desafío es darnos a conocer. Llegamos al cierre de listas sin acuerdos con otros espacios, ahora debemos hablar con la comunidad de Tierra del Fuego para que elijan acompañarnos con su voto”.

Por último, Santiago Pauli se mostró duro contra los candidatos del ParlaSur y el objetivo del parlamento: “Me gustaría escuchar por primera vez al actual parlamentario del MercoSur que tenemos, quien está hace 8 años en su cargo y la mayoría de la gente no conoce su nombre”, fue irónico.

“Los parlamentarios fueron vistos más como una estrategia para conseguir fueros que para otra cosa, vamos a tener que volver estas elecciones una clase de educación cívica para saber qué es el ParlaSur, qué hicieron nuestros representantes electos y qué se puede hacer”, concluyó el apoderado del partido Republicanos.