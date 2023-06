«Sin cubiertas reglamentarias no pasan»

El invierno está a la vuelta de la esquina por lo que ya está en funcionamiento el operativo invernal para prevenir a los conductores que quieren salir a la ruta sobre el uso de elementos y cubiertas reglamentarias para circular.

En este marco surgen las dudas por el acatamiento de las familias que aprovecharon este fin de semana para recorrer la provincia y desde ((La 97)) Radio Fueguina se consultó al subdirector General de planificación, transporte y seguridad vial de la provincia, Daniel Peralta, al respecto:

“Tenemos de todo, desde conductores responsables que piensan en cuidar a su familia y circulan como corresponde cuidando la seguridad de los demás, como también a los que no cumplen porque no pueden o no piensan en las consecuencias”, manifestó.

Particularmente refirió a los problemas económicos para comprar los neumáticos necesarios o la falta de stock en algunos establecimientos: “Es un problema que se da en la parte comercial, pero también pueden recurrirse a otras opciones, comprar en otros lugares o conseguir neumáticos de otra calidad dentro de lo homologado”, expresó y aludió a que se está acomodando la situación.

Peralta mencionó el estricto control para los vehículos, teniendo controles dentro de la provincia y en Santa Cruz, donde se exige lo mismo: “Ambas provincias tienen la misma normativa, no sé la reglamentación de Chile, pero al tener ambas con los mismos controles por omisión es obligación para salir al norte o ir al sur cumplir con los requisitos”.

Aludió a casos donde conductores no cuentan con los elementos, pero lo adjudicó a personas ajenas a la jurisdicción o que quedaron atrapadas en nuestra provincia dentro del período invernal.

“Pero la normativa no es nueva, – puntualizó -, sin cubiertas no pasan. Es una cuestión de seguridad propia y de los terceros”.

El funcionario recordó que los controles se hacen en horarios definidos, de 6 a 14 horas con personal del área y posteriormente en coordinación con Gendarmería y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Por último, Daniel Peralta habló sobre las reuniones que se llevarán adelante con empresarios del sector turístico por la temporada alta en los centros invernales: “Los organismos en prevención se reunirán con empresarios de turismo para actuar en conjunto y de la mejor manera”, finalizó.