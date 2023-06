El Municipio de Ushuaia promete intensificar los controles

A fin de evitar la prestación irregular del servicio de transporte de pasajeros mediante aplicaciones móviles, la Municipalidad de Ushuaia intensificará los controles y avanzará en el incautamiento de los vehículos que sean identificados realizando esa actividad.

Así lo anunció la secretaria de Gobierno, Yesica Garay, quien manifestó que «venimos trabajando en forma silenciosa desde hace bastante tiempo en relación al tema de los vehículos no habilitados para el transporte de pasajeros».

Al respecto, dijo que «taxistas y remiseros nos pidieron hacer público cada vez que incautamos algún vehículo, mientras que para nosotros era una estrategia no hacerlo a fin de no advertir sobre los procedimientos a quienes realizan ese tipo de transporte».

No obstante, planteó que «hay una necesidad de empezar a comunicar los operativos para demostrar que estamos interviniendo».

En diálogo con FM Masters la funcionaria remarcó que «tenemos una serie de herramientas para evitar este accionar irregular, teniendo en cuenta que se trata de una actividad que no está habilitada».

Garay recordó que «la postura del intendente Walter Vuoto respecto a este tema es clara y la manifestó en diversas oportunidades», en cuanto a que el Municipio «está en contra de cualquier plataforma que ofrezca en la ciudad y la provincia un servicio irregular de transporte de pasajeros», y resaltó que «esa postura es firme y vamos a continuar trabajando en función de ello».

Del mismo modo, aseguró que «vamos a intensificar los controles, los vamos a hacer públicos, y vamos a trabajar con las distintas fuerzas como lo hacemos en forma habitual».

«El ofrecimiento de transporte de pasajeros a través de plataformas no está habilitado, por lo que si detectamos un vehículo en esa situación lo vamos a multar e incautar ya que es una falta grave. Y el usuario de ese servicio debe saber que no está cubierto por un seguro por traslado de personas», enfatizó.

Por otra parte, la secretaria de Gobierno consideró que «es fundamental» que el transporte de pasajeros habilitado tanto de taxis como de remises «dé respuestas a la demanda de la comunidad y tenga una presencia efectiva» ya que «hay cosas que ajustar para que el servicio sea cada vez de mayor calidad».