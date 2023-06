El Municipio y Gobierno realizarán los Juegos Urbanos para jóvenes

El director de Juventudes, Gustavo Casariego, acompañado por el director del Parque de Deportes Urbanos, Nicolás Bazán, mantuvo una reunión junto a autoridades de la Secretaría de Deportes y Juventudes del Gobierno de la Provincia. Ambas partes se encuentran organizando los Juegos Urbanos, en el marco de los Juegos Deportivos, Urbanos y Culturales Fueguinos 2023.

En primera instancia, Municipio y Gobierno definieron que, durante este mes, se llevará a cabo el primer encuentro para todos aquellos jóvenes interesados en conocer las disciplinas que competirán. Entre ellas: Skate, BMX Libre, Freestyle, Breaking y Parkour en sus categorías sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18.

Asimismo, establecieron para el mes de agosto la instancia local y final de competición en el Parque de Deportes Urbanos de Río Grande. Las juventudes que resulten ganadoras viajarán en representación de la provincia a la Final Nacional de los Juego Evita Urbanos que se desarrollará en Tecnópolis.

El director de Juventudes, Gustavo Casariego, afirmó que «el trabajo articulado y coordinado entre Municipio y Gobierno nos permite cumplir el objetivo de llevar mayores y mejores propuestas a nuestras juventudes» .

En este sentido, sostuvo que «las y los jóvenes son fundamentales en el desarrollo del deporte y la cultura urbana, son los principales impulsores y protagonistas. Desde el Estado Municipal y Provincial entendemos que esta articulación pone en valor el trabajo que las juventudes ya vienen haciendo por y para su futuro y el de la provincia».

Por último, Casariego remarcó que «la infraestructura deportiva con la que contamos en Río Grande nos permite desarrollar este tipo de actividades y nos da la posibilidad de brindar nuevas alternativas de competencia y desarrollo deportivo para las y los jóvenes de toda Tierra del Fuego».