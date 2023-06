Afiliados de ATE se hicieron presentes con bombos y banderas a las puertas del IPVyH de Río Grande donde se desarrolla una nueva mesa de negociaciones paritarias salariales.

El secretario General de ATE Tierra del Fuego, Carlos H. Córdoba, tomó contacto con ((La 97)) Radio Fueguina e indicó que se tiene esperanza de solucionar la situación rápidamente, aunque explicó que es preocupante el contexto: “Estamos desesperados porque hay mucha gente que la está pasando mal, los alquileres, el combustible, todo sigue subiendo”.

El sindicalista denunció duramente: “El Gobierno y las municipalidades tienen que entender que hay necesidades que son básicas y hoy los compañeros no llegan a poder cubrirlas. La inflación nos está matando a todo el mundo”.

Córdoba insistió en que se necesita una propuesta que sirva para cubrir las necesidades básicas, “un salario mínimo está alrededor de 50 o 60 mil pesos, tenemos que lograr superar a la inflación, y eso que hablamos de la canasta básica, porque si hablamos del total deberíamos tener 320 o 325 mil pesos de salario”, declaró.

“Queremos plata al básico, pero si van a dar suma fija tiene que ser la que estamos solicitando, $50.000 en mayo y otros en junio, creemos que se tiene que dar a la brevedad y rápidamente”, reiteró el gremialista.

También hizo referencia a los dichos de su par, Felipe Concha, quien había manifestado que se intentará agotar las instancias de diálogo, y puntualizó: “El Gobierno tiene que entender que no vamos a estar todo el mes esperando una respuesta. Tienen que poner todas las expectativas que dieron en las elecciones y responder a los trabajadores estatales”.

Por último, Carlos H. Córdoba contundente contra el Ejecutivo: “Los compañeros no comen cemento ni obras, comen carne, eso debería saberlo el Gobierno. Tenemos montones de problemas en sectores como educación y no estamos haciendo los paros que deberíamos por las necesidades mismas. Que no abuse el Gobierno y que realmente trabajen para que los compañeros tengan el salario que corresponde”, finalizó el secretario General de ATE Tierra del Fuego.