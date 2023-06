Familia de Sofía pide a la joven sanjuanina que se haga el ADN voluntariamente

Desde el año de desaparición de Sofía Herrera en el 2008, la familia ha recibido miles de mensajes que identificaban a la niña, muchos de falsos y de mala fe, otras informaciones erróneas, pero bien intencionadas.

En este sentido, la esperanza se renovó luego de que una joven de San Juan resultará con rasgos físicos y una historia que concordaría con los años de desaparición, llegando a los oídos de la familia.

María Elena Delgado, madre de la niña desaparecida, habló con ((La 97)) Radio Fueguina e indicó: “Hace un año y tres meses esperamos los datos, que llegue la información del Juzgado de San Juan. El año pasado la chica era menor, por lo que no se podía pedir un ADN, aparte de que todos los papeles de adopción estarían en regla”.

“Por eso pedimos un ADN voluntario ya que de parte de la Justicia no se puede pedir un ADN compulsivo”, expresó.

María indicó que no pudo tomar contacto con la joven para no entorpecer con la investigación y reiteró que está a la espera de la buena disposición de la joven.

Recordó cómo llegó a sus oidos la noticia de la chica sanjuanina: “A través de Facebook una señora se comunicó conmigo a través de un mensaje y me dijo que hace años me quería hablar, pero no se animaba y la familia le decía que no se meta en problemas”.

“Hasta que se animó a hablar y me contó de la chiquita, vecina de ella, que se parecía a Sofi. Me contó que la chiquita llegó a vivir como a los 3 años ahí, pero los papeles dicen que vive desde los 6 meses con esa familia. Hablamos, me mandó fotos y el parecido era increíble”, rememoró.

Por último, María Elena Delgado hizo referencia del audiovisual que le propuso la empresa Netflix y otras productoras locales, pero no dio mayores informaciones e indicó que solamente han charlado, pero no se ha firmado nada.