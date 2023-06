Blanco pide citar a la Ministra de la Mujer por la desaparición de Cecilia

“Estamos, sin la menor duda, ante un hecho atroz. Una joven de 28 años de edad ha desaparecida en Chaco y no hay información oficial sobre su paradero. Ni voces oficialistas que clamen por ella», reclamó el radical.

El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco presentó junto a senadores de la oposición un proyecto para convocar a la Señora Ministro de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, a esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación, en los términos del Art. 71 de la Constitución Nacional, a fin de que brinde un informe detallado sobre su actuación en el marco de la desaparición de Cecilia Strzyzowski acaecida el 1 de junio en la ciudad de Resistencia, Chaco.

El proyecto fue acompañado por los senadores: Luis Naidenoff; Víctor Zimmermann; María Belén Tapia; Gabriela Valenzuela ;Mario Fiad; Eduardo Vischi; Flavio Fama; Stella Maris Olalla y Silvia del Rosario Giacoppo.

“Estamos, sin la menor duda, ante un hecho atroz. Una joven de 28 años de edad ha desaparecida en Chaco y no hay información oficial sobre su paradero. Ni voces oficialistas que clamen por ella. Lo peor es que su propia madre ha declarado públicamente a cuanto medio periodístico la consultó que está absolutamente convencida de que su hija “ya no está más, que está muerta”, afirmó Blanco.

“Se trata de una desaparición presuntamente seguida de muerte perpetrada por una persona allegada a una fracción política de importante peso en la provincia de Chaco liderada por EmerenciadoSena, padre de la pareja de la víctima y conocidísimo líder piquetero provincial de aceitados vínculos con el gobernador José Milton Capitanich. Lo que no pasa desapercibido es el estruendoso silencio del oficialismo político chaqueño sobre el caso y la ausencia absoluta de acciones por parte del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad frente a este caso que sacude al país”.

“La actitud llevada adelante por el Ministerio frente a este seguro femicidio es una prueba contundente más de que para el Frente de todos, ahora Unión por la Patria, algunas políticas que están asociadas con la cuestión de los de derechos humanos y las minorías son sólo cáscaras vacías utilizadas para llevar adelante otro tipo de fines”.

“Este gobierno le ha destinado a este ministerio millones de pesos en el presupuesto de la Nación y esta cartera no ha sido capaz, en relación a este hecho, no solamente de hacer algún tipo de declaración, sino que no ha articulado políticas de género en relación a territorios que demuestran, según el último informe de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que Chaco se encuentra entre las primeras provincias en liderar las tasas de femicidios cada 100.000 habitantes”.

“Es claro que a la ministra Ayelén Mazzina no le interesan los derechos de las mujeres, a ella le importa ocupar un cargo usando a las mujeres como excusa y teniendo una visión selectiva de cuándo deben defenderse o no los derechos de las mujeres. Si lo que se va a afectar es el espacio político al que ella pertenece y le ha dado lugar hace silencio como en el caso de Florencia Magalí Morales y ahora de Cecilia. Ella es la Miinistra de las mujeres más patriarcal de todas”

“Hay una desaparecida en democracia y el ministerio que debe ocuparse de defender a las mujeres y a las minorías no se ha expedido ni hecho absolutamente nada”, finalizó el senador de cambiemos.