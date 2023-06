Federico Frigerio va por la reelección: intentará renovar su banca

El diputado del MID-Juntos por el Cambio, expresó su voluntad de competir para renovar la banca que hoy ostenta en la Cámara baja. Es el primer nombre propio confirmado de la alianza opositora, aunque no será el único.

Con la carrera electoral en pleno desarrollo rumbo a las primarias del 13 de agosto, el actual diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y miembro de la coalición Juntos por el Cambio, Federico Frigerio, dio a conocer su intención de presentarse nuevamente como una de las opciones de la alianza opositora.

En palabras textuales del diputado Frigerio por ((La 97)) Radio Fueguina, acerca de su decisión de candidatearse a la reelección, el actual diputado dijo: “Sí, es muy probable, la verdad que es muy probable. Yo todavía tengo que juntarme con el sector del radicalismo y el resto de los socios de esta alianza, pero lo más probable es que vayamos a armarnos lo mismo”.

El parlamentario destacó el enfoque de integración y trabajo conjunto que, dice, ha llevado a cabo en los últimos años en términos internos de la coalición que integra: “Nosotros con la mayoría de los sectores del radicalismo y con un sector grande del PRO, venimos haciendo eso, dando ese ejemplo en cada una de las elecciones. Del 2019 a la fecha tenemos integración transversal de ciertos segmentos de cada uno de los partidos. Creo que está bueno, que la gente vea que se puede lograr la unidad, que a pesar de que uno venga de un partido y otro de otro, hay lineamientos de base que nos unen y que nos representan”.

El diputado Frigerio reflexionó sobre los desafíos enfrentados durante su mandato en estos cuatro años que definió como “atípicos, los primeros dos de pandemia con trabajo legislativo muy irregular, muy atípico, muy difícil”. El otro factor que identificó fue que, “lógicamente, el Gobierno Nacional, con sus socios territoriales, tuvo siempre la mayoría en ambas cámaras y la verdad que el trabajo legislativo se hizo muy difícil porque no son muy buenos para aceptar propuestas de otros espacios políticos esta gente”.

Su descontento lo expresó respecto de una falta de receptividad hacia sus propuestas legislativas, en su condición de opositor: “Es muy frustrante escribir, escribir, escribir proyectos, proponer ideas, proponer artículos y que nada sea relevante y nada se tome, es muy desmoralizante”.

En relación a su compromiso con los votantes de Tierra del Fuego, Frigerio afirmó: “La voz del pueblo de Tierra del Fuego, que fueron los electores, nos pusieron en nuestra banca en la elección pasada, por lo que requiere que la siga defendiendo”.

Sobre el futuro, el parlamentario fueguino vislumbra un gobierno nacional distinto y la posibilidad de concretar proyectos específicos para la provincia: “Creo que se viene un gobierno nacional distinto y creo que todas las ideas y todo lo que venimos trabajando en estos cuatro años, en los próximos cuatro años van a tener muchísima más posibilidad de realmente concretarse en proyectos específicos para nuestra provincia”.

Finalmente, y en cuanto a la renovación de liderazgos, Federico Frigerio opinó que si la misma no surge “de la voluntad propia de cada dirigente que interpreta o no que ya hizo su aporte y se involucró cualquier cantidad de años a la cosa pública, surgirá de las opciones electorales que vota el pueblo”. Y concluyó: “Me parece que por un camino o por el otro, la renovación ya comenzó en la provincia, comenzó en los municipios y no va a parar”.