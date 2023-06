“Hay una obsesión con Tierra del Fuego que se pone de manifiesto en los años electorales”

En horas recientes el portal de noticias Infobae nuevamente publicó una nota atacando a la provincia de Tierra del Fuego y al subrégimen de promoción industrial, citando en este caso particular un trabajo publicado por el centro de investigación Fundar llamado “Hacia una transformación productiva posible en Tierra del Fuego”, que estipula un plan de 11 años para eliminar la 19.640.

“Este régimen es la manifestación más clara de lo que no se está haciendo bien en términos de política productiva en el país. Fondos puestos en algo que no funciona”, es quizás la síntesis más certera de los fines que tiene tanto la nota como la investigación.

Al respecto ((La 97)) Radio Fueguina tomó contacto con el secretario de Industria y Promoción Económica de la provincia, Juan Ignacio García, quien indicó que efectivamente el año pasado hubo reuniones con distintos sectores productivos de la provincia, pero que no se participó efectivamente del trabajo publicado.

Consideró tibiamente que la línea de discusión critica al subregimen es similar a la que se planteó desde el Gobierno con el objetivo de mejorarlo y descartó a las miradas que postulan que “no sirve”.

En este sentido, el funcionario destacó la obtención de la prorroga por 30 años, el cual iniciaría el único camino de desarrollo de la industria sin la necesidad de romper todo, “un camino para crear un fondo específico para financiar la ampliación de la matriz productiva, que es parte del contenido que aparece en esta propuesta. No tiene nada de novedoso porque el fondo creado tiene dicha finalidad”, dijo en referencia a la propuesta de la fundación Fundar.

García tachó la propuesta de la investigación de poco realista, mientras que la presentada por el Gobierno reconoce la importancia del desarrollo industrial de la provincia, la generación de recursos para ampliar el fondo y genera a los actores junto al incentivo para que ocurra.

“El desarrollo productivo es complejo, no es solo poner incentivos económicos, sino que se necesitan actores con capacidades empresariales”, fue concluyente.

Además, el secretario de Industria habló sobre lo planteado por la investigación de la poca sustentabilidad de las actividades económicas y el gasto fiscal que implica para el país, que según la fundación Fundar cuesta más de USD 1.000 millones por año: “La verdad es que efectivamente el desarrollo productivo de Tierra del Fuego sin los beneficios promocionales se cae. Necesita el acompañamiento del Estado de manera permanente, esto genera la necesidad de ampliar la matriz productiva a otros sectores, aunque no comparto el cálculo”.

Indicó que los plazos que se imaginan al realizar un planteo de este tipo nunca son iguales a los tiempos de la institucionalidad argentina e insistió en que se debe ser más realista con los análisis: “Estamos hablando de una provincia que depende totalmente de esta política. La manera de generar empleo en algunos sectores es con mecanismos de protección permanente”.

Juan Igancio García recordó que los parámetros de la política del subrégimen son distintos a los de una política productiva: “La política del subrégimen busca objetivos geopolíticos para poblar un territorio y construir una provincia, no busca solo mejorar la competitividad del sector, obviamente si se pone los parámetros de una política productiva se puede observar el déficit”.

Por último, el secretario de Industria habló de que en los medios nacionales y sus notas en contra de la provincia: “Hay una obsesión con Tierra del Fuego que se pone de manifiesto en los años electorales”, finalizó apuntando Juan Ignacio García.