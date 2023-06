“Debemos recuperar la Pista de Patinaje sobre Hielo”

El Concejal y Legislador Provincial electo, Raúl Von der Thusen, se manifestó sobre la necesidad de que nuestra ciudad tenga nuevamente un espacio de práctica deportiva y esparcimiento. Al respecto comentó: “Presentamos un Proyecto de Ordenanza para crear una “Pista de Patinaje sobre Hielo Municipal”. Creemos que nuestra ciudad necesita espacios para la práctica de deportes de invierno. La actividad al aire libre y el esparcimiento es fundamental para una buena calidad de vida”.

Luego agregó: “Actualmente, el cambio climático dificulta que el hielo se conserve durante todo el invierno, por eso creemos que debe utilizarse la tecnología para poder garantizar el estado de la pista durante todo el periodo invernal. En la ciudad de Ushuaia ya está en funcionamiento la pista de patinaje artificial, la cual se congela con la ayuda de la tecnología para que la misma se mantenga activa durante toda la temporada invernal. Conocemos también otro tipo de tecnología que se puede utilizar para poder patinar todo el año, pero eso lo iremos presentando a medida que avance el proyecto en comisiones”.

“Consideramos que generar espacios de este tipo cumple un rol social fundamental. Ayuda a contener a la juventud que durante el invierno no tienen alternativas para realizar actividades, es también un punto de encuentro para las familias en un ámbito saludable y al aire libre. Por otro lado, me parece importante contar con un lugar adecuado, que cuente con las medidas de seguridad y habilitado para tal fin, ya que solemos ver a muchos vecinos patinando en lugares que no están habilitados poniendo en riesgo su propia integridad”, afirmó.

Consultado sobre cuál es el objetivo de esta pista de patinaje explicó: “Tenemos que ver este proyecto de manera integral, ya que abordaría muchas problemáticas de la ciudad. En tiempos en los que tanto hablamos de salud mental no es menor pensar en concretar un lugar así. La diversión, el entretenimiento y el deporte son factores de suma importancia para tratar las problemáticas de depresión o adicciones. Es nuestra obligación generar alternativas para nuestros jóvenes”.

Finalmente concluyó: “Quienes crecimos acá extrañamos esos momentos en los que compartíamos junto a familia y amigos uno de los más lindos atractivos de la ciudad. Ahora hace años que la pista está inutilizada, ya que nunca llega a congelarse por completo. Río Grande necesita una pista de patinaje sobre hielo, debemos recuperar este espacio tan querido por todos”.