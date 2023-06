Liliana Martínez Allende anunció su retiro de las candidaturas

La legisladora reveló su decisión de no ser candidata en las próximas legislativas y retirarse de la participación en cargos electivos. Continuará trabajando sólo en la actividad partidaria.

En un anuncio sorprendente, Liliana Martínez Allende, legisladora provincial por Juntos por el Cambio y presidenta de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego, declaró que no será candidata en las próximas elecciones legislativas nacionales y que se retira de la participación en cargos electivos. Martínez Allende expresó, en ((La 97)) Radio Fueguina: “no voy a ser candidata, no voy a estar anotada en estas elecciones”. Su intención es enfocarse exclusivamente en la actividad partidaria, que le apasiona y disfruta, y seguir trabajando por su partido.

La decisión de Martínez Allende de no ser candidata en esta ocasión se basa en las divisiones internas que existen dentro del radicalismo. A pesar de que prefería retirarse en las pasadas provinciales, consideró necesario permanecer en la contienda debido a los problemas internos del partido. Explicó: “había una división en cuatro sectores del radicalismo, iba a ser muy difícil retener la banca, pero bueno, había que hacer el intento y me pidieron que ocupara ese primer lugar, así lo hice y trabajé, no es fácil esa tarea cuando tenés tan dividido el radicalismo”.

La presidenta del radicalismo también comentó sobre algunos posibles candidatos dentro de Juntos por el Cambio. Mencionó a Germán Núñez como un “excelente compañero de lista que merece la oportunidad de ser candidato a diputado nacional”. Además, aventuró que Federico Frigerio podría presentarse nuevamente como candidato, aunque no ha tenido conversaciones con él al respecto. En cuanto a Natalia Jáñez, mencionó que ha visto en los medios su interés en postularse.

En relación a las divisiones internas y las dificultades que enfrenta Juntos por el Cambio, Martínez Allende reconoció que “la herida está abierta, te soy franca, hay mucha gente que está muy enojada, muy resentida por cómo se dieron las cosas”. Sin embargo, enfatizó la importancia de dejar de lado las heridas y trabajar juntos para conformar una lista única que permita una mejor elección dentro de Juntos por el Cambio.

“No tenemos que ser amigos, acá somos socios electorales, conformamos una alianza que está conformada en todo el país y que vemos cómo nuestros referentes nacionales están trabajando para conformar los espacios más amplios que puedan para enfrentar al kirchnerismo en las próximas elecciones” dijo al respecto.

Asimismo, contó los entretelones de la negociación que dio lugar a la salida de su colega Federico Sciurano de la coalición, para ocupar el primer lugar en la lista de Forja: “él quería ser candidato y lamentablemente cuando estuvimos hablando para conformar las listas, se le pidió que él vaya de candidato a intendente. No tenía esa intención, le ofrecieron de otros sectores y se fue con otro sector. Uno lo puede compartir o no, yo no estoy a favor del peronismo y mucho menos del kirchnerismo, pero bueno, son decisiones que se toman”.

Sobre el final de la entrevista, Liliana Martínez Allende retomó y profundizó sobre su decisión: “volveré a mi lugar de jubilada. Siempre trato de pensar en positivo, más allá de que haber tomado esa decisión que yo tenía pensada de no participar, hubiese sido mejor, por cómo terminaron las cosas”.