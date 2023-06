Gobierno se comprometió a trabajar en los puntos planteados por los gremios

Este viernes 9 de junio se realizó la reunión en la Casa de Gobierno junto a los principales sectores gremiales con mayor representación en la administración pública provincial, donde desde el Ejecutivo se hizo un recorrido del plan de recuperación salarial que instauró la actual gestión.

El ministro de Finanzas Públicas de la provincia, Zapata García, manifestó que “siempre se vino trabajando con un salario por encima de la inflación”, y que se explicó a los gremios la situación económica y financiera respecto al marco nacional.

Zapata detalló que la recomposición del año pasado estuvo por encima de la inflación a raíz de recibir mayores ingresos de los presupuestados lo que permitió volcarlos al plan de recuperación salarial, “no está sucediendo lo mismo este año porque los ingresos de coparticipación federal no han venido por encima de la inflación, lo que complica la recomposición de los salarios”, se lamentó.

Sobre la respuesta de los gremios indicó que se ratificaron otros reclamos además del salario como los alquileres o el aumento sostenido de los alimentos: “Ellos plantean trabajar sobre las otras variables, para paliar estas situaciones”.

“Uno de los elementos que destacó el Gobernador es la paritaria libre y permanente, que no existía cuando llegamos a la gestión de Gobierno. Si bien no hay un acuerdo en las pretensiones que tienen los sectores, se sigue con las paritarias”, declaró.

Por otro lado, no opinó sobre el estado de alerta y movilización de los gremios, pero manifestó: “El Gobernador no está en contra de ningún tipo de movilización, se ha pedido que los servicios básicos se sigan prestando para no perjudicar a la comunidad en su conjunto”, puntualizó.

El ministro de Finanzas también habló sobre las propuestas a nivel nacional que presentan otros gremios como una suma fija, pero aseguró que las soluciones se seguirán charlando en las mesas técnicas:

“Cuando hablamos de tener apertura y flexibilidad de buscar alternativas también hablamos de ver todas las alternativas. Buscamos llegar a los que menos ganan, una de las propuestas puede ser algún tipo de bono o algo escalonado”, se comprometió Zapata.

Reitero que preocupa que no haya habido un repunte de la coparticipación en el mes de mayo y advirtió: “Lo que se ve que peligra es la relentización de la actividad económica, que hará que las recaudaciones del Estado sean menores”.

Por último, Zapata García, habló sobre la aprobación de la posibilidad de emisión de letras aprobado en la Legislatura y especificó que se utilizará para rectificar el presupuesto: “El programa de letras 2022 era de 7 mil millones de pesos, para el 2023 entendamos que no iba a ser tan necesaria la herramienta, pero la realidad es que vimos cada mes una complejidad y pedimos que se aumente el tope de emisión en el mismo margen, un 5,3%”, concluyó.