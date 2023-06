Ybars: «Queremos conducir esta ciudad»

En una entrevista por ((La 97)) Radio Fueguina, Maximiliano Ybars, concejal electo por la Unión Cívica Radical (UCR) en Río Grande, reflexionó sobre el futuro de su partido y dejó entrever su interés en presentarse como candidato a intendente para liderar la ciudad.

Con el objetivo de revitalizar al radicalismo y atraer tanto a militantes como a nuevos simpatizantes, Ybars destacó la importancia de recuperar el atractivo entre los vecinos y promover una renovación progresiva en los cuadros políticos.

“Yo quiero un radicalismo que gane elecciones, y para ganar elecciones necesitamos de todos, la realidad es esa”, expresó Ybars, enfatizando la necesidad de sumar fuerzas dentro del partido.

Según opinó, es fundamental que el radicalismo recupere su atractivo entre los vecinos: “tenemos que ir a buscar eso nosotros, tenemos que ir a decirle a los vecinos, acá estamos el radicalismo, queremos hacer esto, esto es lo que venimos haciendo”.

El concejal electo destacó la importancia de la participación de los jóvenes en el partido, mencionando que “una banda de jóvenes muy grande cambió totalmente la dinámica, hoy vas al comité de Río Grande y puedo asegurar que no es para nada aburrido, hay mucha gente joven, de 17 a 30 años. Esto no se veía hace rato en el radicalismo”.

Respecto de la renovación de cuadros políticos, Ybars planteó la necesidad de combinar experiencia y juventud: “las renovaciones tienen que ser progresivas. Si te ponemos a conducir todo el ala política del radicalismo 20 Maxis con menos de 40 años, probablemente hagamos cagadas. Entonces necesitamos de todos adentro, sí entendiendo cuáles son las lógicas de lo que espera la población de nosotros, cuadros renovados que nos representen, formados, que laburen, que estén cerca de los problemas y necesitamos también experiencia”.

En cuanto a sus aspiraciones personales, Ybars manifestó su deseo de ocupar roles ejecutivos en el futuro: “yo siempre soñé ser presidente de la nación, desde chiquito. Me veo más en roles ejecutivos, me siento preparado para lo legislativo y he laburado mucho en lo legislativo, pero yo creo que el ejecutivo es lo que me mueve a mí, el hacer la verdadera transformación está a través de los ejecutivos”.

El concejal electo por el radicalismo se visualizó en un futuro cercano buscando el apoyo de los vecinos para conducir la ciudad: “yo me veo picándole la cabeza a los vecinos de Río Grande para que me den la oportunidad de conducir a esta ciudad, después picándole a toda Tierra del Fuego para decirle que me den la oportunidad, me veo así para adelante y en el corto plazo. Yo no me veo 20 años en una banca, claramente no, prefiero hacer otra cosa”.

Ybars concluyó su ambiciosa idea reafirmando su compromiso de conducir los destinos de la ciudad e incluso de la provincia en beneficio de la comunidad: “queremos conducir nuestra ciudad, nuestra provincia, lo queremos hacer, estamos convencidos que lo vamos a hacer y vamos a laburar para eso. No conducir por conducir, sino queremos dar vuelta a esto, que se note que pasó esta avalancha radical por la ciudad. Creo que lo vamos a hacer, yo estoy convencido que lo vamos a hacer. No me van a ver sentado 20 años en una banca”.