Se definieron las instancias locales de los Juegos Deportivos Fueguinos

Las jornadas fueron durante el último fin de semana. Ushuaia definió a los finalistas en Fútbol y Ajedrez, en tanto que Río Grande ya tiene a sus representantes en Basquet 3 x 3 y en Futsal.

En la jornada del domingo la pelota volvió a rodar en la cancha más austral, en una jornada por la fecha 2 del fútbol, en lo que respecta a los Juegos Fueguinos. Además se dio el debut esperado del fútbol femenino.

Los resultados fueron:

Sub 14 AEP 0 – 9 CFDM AZUL (Masc)

Sub 14 ESC. MUNI. VERDE 10 – 0 ESC. MUNI AZUL (Fem)

Sub 16 ESC. MUNI. VERDE 7 – 0 ESC. MUNI AZUL (Fem)

Por otro lado se realizaron las finales y premiaciones del ajedrez en la Villa Deportiva «Eva Perón» de la ciudad de Ushuaia. En dos jornadas que tuvieron una buena convocatoria de participantes, veinte jóvenes fueguinos disputaron los partidos intentando llegar a la final.

Las y los ganadores en la categoría sub 14:

2° Franco Maximiliano

3° Romero Clara

4° Romeu Catalina

5° Quispe Luis

Las y los ganadores en la categoría sub 16:

1° Santino Zapata

2° Almendras Maximo

3° Zuñiga Samira

4° Caero Nelson

5° Diéguez Laila

En Río Grande se definieron por su parte, quienes serán los y las representantes del Básquet 3 x 3. Fue el pasado sábado en el gimnasio Haspen, en donde se disputaron las instancias en ramas femenina y masculina.

La acción comenzó con las jugadoras en sus categorías sub-14 y sub-16 y concluyó dejando como campeonas locales a “Universitario Negro” (sub-16) y a “Metalúrgico 4” (sub-14).

Posteriormente, el básquet continuó con las categorías sub- 14 y sub-16 y luego de una extensa ronda de encuentros, debido a la gran participación de clubes, los campeones locales resultaron siendo “Yoppen Azul” (sub-16) y “Universitario Amarillo” (sub -14).

En tanto en la etapa local de los Juegos Deportivos Fueguinos de Futsal Masculino avanzó con el desarrollo de la segunda fecha en su totalidad.

Los partidos se disputaron en los gimnasios Integrador y Muriel.

RESULTADOS:

ZONA A

Estrella Austral 5 – 6 Los Troncos

QRU 8 – 1 Escuela Arg. Celeste

O’Higgins 3 – EPEIM 0 (EPEIM no se presentó)

Italiano 3 – 2 San Isidro

ZONA B

ADEFU 2 – 6 Sportivo

Luz y Fuerza 8 – 2 Escuela Argentina

San Martín A 11 – 1 Real Madrid

San Francisco 6 – 1 San Martín B

De esta manera, la ciudad de Río Grande tiene sus representantes locales y próximamente estarán disputando las instancias provinciales correspondientes a los Juegos Deportivos Fueguinos 2023.