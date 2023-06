Este miércoles 7 de junio un nuevo conflicto gremial irrumpirá en la provincia, en este caso el Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia de Tierra del Fuego (SEJUP) realizará un paro de actividades irá de la mano junto a una movilización en los tribunales de YPF.

La secretaria General del gremio de judiciales, Alicia Ponce, indicó para ((La 97)) Radio Fueguina que hace más de 40 días se encuentran en estado de alerta y movilización, con asambleas y retenciones de servicios.

El paro responde al para reclamo de aumentos de los haberes salariales y “buscar todas las alternativas de diálogo posible, llevando adelante la posibilidad de que se generen o atiendan las expectativas de los trabajadores”.

“Fuimos pacientes e intentamos articular con distintas autoridades, – continuó diciendo Ponce -, a diferencia del resto de trabajadores estatales, privados o públicos, no tenemos una mesa salarial como herramienta para generar acuerdos entre partes”.

La gremialista indicó que el presupuesto presentado preveía aumentos de un 35% con una clausula de revisión en el séptimo mes, pero que desde el inicio de la actividad en febrero nunca recibieron información sobre las proyecciones y no se pudieron seguir dando aumentos porque se llegó al topo de lo presupuestado.

“El SEJUP pide que las autoridades que tienen la responsabilidad de representación nos siente en una mesa y nos expliquen como y cuando nos van a pagar”, exigió apuntando a la falta de información que poseen.

En esta línea, Alicia Ponce realizó una grave denuncia apuntando a “constantemente se asigna personal con alto rango salarial, lo que no condice con el discurso de la falta de plata. Además, un integrante del Superior Tribunal de Justicia cobra entre 3 y 5 millones de pesos”, aseguró indignada.

Insistió: “Si van a la página de la Legislatura y piden cuanto está presupuestado el salario para 5 ministros, lo divide y da ese porcentaje”. Mientras que un trabajador judicial oscila entre los 250 mil pesos o 300 mil si tienen algún título.

Alicia Ponce denunció la falta de ética con la que se maneja la administración judicial y el poder político: “La independencia debería ser financiera básicamente, porqué tenemos que ir a pedir la escupidera al Poder Ejecutivo para pagar los salarios. ¿Nos financiamos independientemente? No creo porque sino no entiendo porque no se clarifica el tema”.

Además apuntó a la falta de respuesta por parte del Superior Tribunal de Justicia: “Este es un año bastante raro porque hay un silencio irresponsable”, declaró.