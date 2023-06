«Las injusticias de la gestión anterior no se pueden resolver de la noche a la mañana»

En medio de intensas medidas de fuerza llevadas a cabo por diversos gremios docentes y estatales en Tierra del Fuego, el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, expresó su descontento y cuestionó la justificación detrás de estas acciones.

“El diálogo siempre está y siempre ha habido una voluntad real, no ficticia, de ir resolviendo las situaciones. Es completamente injusto que pasen, porque si uno no escuchara, yo lo acepto. Pero cuando vos escuchas y has demostrado, hay hechos que hablan y no hay que olvidarse de cómo venimos construyendo esto”, afirmó Tita en ((La 97)) Radio Fueguina.

El funcionario manifestó su preocupación por la afectación que estas medidas tienen en el ámbito educativo, afectando la jornada de clases de los niños: “a uno le disgusta cuando vos trabajas hace mucho tiempo y haces mucho esfuerzo para que cada uno pueda cumplir medianamente las expectativas que tiene, cuando de algún sector pareciera que eso no pasa y resentimos algo tan importante como la jornada de clases de los chicos”.

Tita resaltó el valor de la educación y la salud pública, señalando que son áreas sensibles que deben ser fortalecidas: “cómo no vamos a fortalecer áreas tan sensibles como salud pública y como educación, que es el futuro de todos, de los chicos que están ahí en el colegio y de las generaciones que vienen”.

Asimismo, el Ministro instó a buscar soluciones a través del diálogo y el consenso, evitando medidas extremas que afectan a la sociedad en general: “tenemos que ser muy prudentes porque a la sociedad en general creo que nos han atravesado situaciones muy complejas, como fue la pandemia que dejó rastros bastante fuertes en cada uno. Ha demostrado que tenemos que trabajar pensando no en cómo perjudico al otro, sino cómo lo resolvemos juntos”.

En este sentido, Tita enfatizó la importancia de las mesas de diálogo entre el gobierno y los sindicatos para encontrar soluciones a los problemas: “en las mesas donde se sientan todos, el gobierno, los sindicatos, en ese ámbito se pueden resolver las cosas. Las medidas extremas hacen que impacte en mucha gente que espera otra cosa”.

El Ministro Jefe de Gabinete reconoció que “algunas injusticias de la gestión anterior no se pueden resolver de la noche a la mañana”, pero destacó la necesidad de trabajar en conjunto para superar los desafíos y lograr el crecimiento de la provincia.

En este sentido, definió que “la riqueza la va a generar la provincia en la medida que sea productiva. Y de esta manera, mientras más productiva, obviamente más se pueden fortalecer los sistemas de salud, de educación y las distintas áreas y responsabilidades que tiene el gobierno”, concluyó Tita.