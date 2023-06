Queja formal de empresarios a Massa, Melella, diputados y senadores

La barcaza no acepta pesos

La Cámara de Comercio de Ushuaia, la Cámara de Comercio de Río Grande, la Cámara de Empresarios Fueguinos del Autotransporte de Carga y fleteros de nuestra Provincia elevaron hoy una queja formal a autoridades nacionales y provinciales a raíz del anuncio de Transbordadora Austral Broom S.A. (TABSA), que desde el 16 de junio dejará de recibir pesos argentinos.

Los destinatarios de la misiva son diputados y senadores de la Nación, pero también el propio ministro de Economía de Alberto Fernández, Sergio Massa, y el gobernador Gustavo Melella. A su vez alcanza a los legisladores de Tierra del Fuego y hasta al presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

En la carta, los firmantes advierten sobre “el impacto que las regulaciones al comercio exterior de bienes y servicios están teniendo en la operatoria del comercio internacional».

Además, describen que según informó la propia TABSA «el promedio de facturación mensual a empresa Argentinas de cruces no supera los USD 750.000,00.-, del cual el 80% son vía Cuenta Corriente (via Transferencias S02 / S04), lo cual incumplir el no pago de la misma, genera un impacto colateral que conlleva a nuestra provincia a generar un desabastecimiento sin dudas histórico”.

Todo esto, indican, podría generar problemas «en la cadena logística» y por esto solicitan «revisar el mecanismo impuesto actualmente por esta comunicación a los fines de evitar el impacto negativo que traerá aparejado para toda nuestra Provincia y en su defecto para el desarrollo de las economías regionales”.

