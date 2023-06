Electrónicas de Tierra del Fuego pagarán sus importaciones en yuanes

La confirmación de la ampliación del swap que el ministro de Economía, Sergio Massa, acordó en Beijing permitió que todas las empresas de la industria electrónica de Tierra del Fuego aceptaran pasar pagos que vencían en mayo, junio, julio y agosto de dólares a yuanes.

Las dos primeras empresas que informaron el traspaso de compromisos son Newsan que pagará en yuanes unos US$ 256,7 millones; y Mirgor -entre cuyos principales accionistas figura Nicolás Caputo- que pagará también en yuanes unos US$ 373,6 millones, por lo cual se dejan de pagar en la divisa estadounidense US$ 630,3 millones en el cuatrimestre.

Fuentes de la Aduana Argentina destacaron que le decisión de las empresas se alcanzó luego de confirmarse la ampliación del swap de 5.000 a 10.000 millones de dólares para pagar importaciones.

Además, se conoció que estas empresas ya tenían aprobado el giro en dólares pero voluntariamente pasaron a yuanes para aliviar las reservas. «Ambos importadores ya iniciaron el trámite en la Aduana para ajustar los despachos aduaneros y poder pagar esta deuda ya devengada en dólares en yuanes», detallaron desde el organismo oficial.