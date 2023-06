Von der Thusen exigió a diputados y senadores nacionales “que se pongan a trabajar”

El presidente del Concejo de Río Grande cuestionó la inacción de diputados y senadores nacionales ante la problemática. Dijo que deberían priorizar los intereses fueguinos y no los sectoriales.

TABSA no acepta pesos

El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Raúl Von der Thusen, hizo un encendido llamado a senadores y diputados nacionales de Tierra del Fuego para que se pongan al frente de las gestiones en Buenos Aires para destrabar la problemática que afecta a los habitantes de la provincia, luego que la empresa de Chile Tabsa, la que administra el cruce en barcaza del estrecho de Magallanes, anunciara que ya no recibirá divisas argentinas para quienes deban contratar el servicio.

Von der Thusen dio cuenta de recientes reuniones del Comité Binacional de la Isla Grande de Tierra del Fuego que involucra a todas las ciudades y comunas de ambos países en la isla, donde se abordó, entre otros, ese tema.

Señaló que, en ese encuentro, manifestaron la preocupación con respecto a lo que venía anunciando la empresa: “nos transmitieron que recién la próxima semana iban a estar teniendo reuniones en Buenos Aires me imagino que con el Banco Central para que le liberen los fondos. Esto no es un problema ni de la empresa ni de los concejales ni del gobierno, sino que es un problema que estamos teniendo todos los argentinos de la falta de dólares”.

A renglón seguido, el concejal riograndense apuntó a diputados y senadores nacionales por nuestra provincia, quienes “son justamente los que tienen esta función de poder llevar adelante los reclamos de los fueguinos a nivel nacional. Tenemos cinco diputados y tres senadores que no sé realmente cuál es la gestión que están llevando adelante con este tema” se quejó Von der Thusen.

Dijo que sus intervenciones las hace como “un simple concejal que lo único que hago es hacerme eco de lo que los riograndenses están necesitando y por lo general son temas que también deberían intervenir los funcionarios nacionales como diputados y senadores” insistió.

Por lo mismo cuestionó el “silencio terrible con respecto a este tema” en el ámbito parlamentario nacional. “Estamos tratando de que los diputados y senadores puedan ponerse a trabajar en este sentido”.

Volvió a amonestar a los legisladores nacionales fueguinos al reclamar que “si nuestros diputados y senadores no se ponen trabajar en esta situación y no se ponen al frente de este pedido, es un problema”.

Consultado sobre la existencia de alguna motivación particular que impida a los diputados o senadores de Terra del Fuego interceder ante esta problemática, Von der Thusen expresó que “muchas veces ponen por delante de los intereses de todos los fueguinos, los intereses políticos, los intereses de sectores políticos que representan y que los fueguinos, qué va a hacer, no importa, ahora no van a poder pagar en pesos, van a tener que ir a buscar dólares, pesos chilenos, con todas las consecuencias que eso va a traer aparejado” sobre todo en los meses de verano cuando se produce la salida de una gran cantidad de fueguinos.

Ante esta situación, que consideró grave, Raúl Von der Thusen finalmente formuló “un llamado ya urgente a los diputados y senadores de nuestra provincia para que se pongan a trabajar para destrabar esta situación, que dejen de lado los acuerdos políticos que tengan, los intereses de los sectores políticos y pongan por delante los intereses de todos los fueguinos que estamos necesitando que se pongan a trabajar en este sentido”.