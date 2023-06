Empresas de electrónica de Tierra del Fuego pagarán importaciones con yuanes

Las principales industrias electrónicas de Tierra del Fuego aceptaron pasar pagos a la moneda china para afrontar compromisos de deuda por importaciones originalmente pactados en dólares, informó la Dirección General de Aduanas.

El anuncio se conoció después de que se confirmara el acuerdo con China por la renovación del intercambio de monedas o swap con con ese país, por el equivalente a US$ 19.000 millones.

Los pagos que ahora se efectuarán en yuanes tienen vencimientos en mayo, junio, julio y agosto.

Según se informó, la empresa Newsan pagará en yuanes US$ 256,7 millones, mientras que Mirgor hará lo mismo con un vencimiento de US$ 376 millones, que le permitirá a las arcas del Banco Central ahorrarse el equivalente a US$ 630,3 millones en ese período.

Desde la Aduana se informó que estas empresas «ya tenían aprobado el giro en dólares pero voluntariamente pasaron a yuanes para aliviar las reservas».

«Ambos importadores ya iniciaron el trámite en la Aduana para ajustar los despachos aduaneros y poder pagar esta deuda ya devengada en dólares en yuanes», detallaron desde el organismo oficial.

Mirgor y Newsan son las dos principales empresas radicadas en la provincia para aprovechar las ventajas impositivas para la producción electrónica.

Mirgor importa celulares y televisores de Samsung, mientras que Newsan opera con marcas propias como Noblex, Philco y Atma y además tiene acuerdos con compañías internacionales como Motorola y Bosh, entre otras.

El nuevo acuerdo por el swap establece que se puedan utilizar los yuanes para pagar las importaciones desde China en una primera etapa por US$ 5.000 millones y cuando ese cupo se agote se habilitará otro tramo por una suma similar.