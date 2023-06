Blanco criticó la inactividad en la Legislatura: «Deberían sesionar dos veces al mes»

El senador nacional Pablo Blanco, convencional constituyente de la Unión Cívica Radical en 1991, reflexionó sobre el 32° aniversario de la Constitución de Tierra del Fuego y destacó la importancia de difundir su significado

En entrevista con ((La 97)) Radio Fueguina, el senador nacional fueguino Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) hizo hincapié en la escasa participación en el acto conmemorativo del aniversario de la Constitución de Tierra del Fuego: “parece un acto en el que nos saludamos y nos homenajeamos entre nosotros, entre las autoridades y aquellos que participamos en la Convención”.

Destacó asimismo la importancia de difundir estas fechas en las escuelas, para concienciar a los estudiantes sobre el significado de pasar de territorio a provincia.

Blanco recordó la forma en que se enseñaba el valor de las fechas patrias en su infancia y sugirió que se haga lo mismo con la Constitución provincial: “en algunas escuelas de gestión privada, se realizan actos por el día de la provincia y se les hace jurar a los alumnos la Constitución. No sé si eso se hace en los colegios de gestión pública” ejemplificó el senador.

En otro orden, Blanco opinó sobre la función e importancia de foros como el Parlamento Patagónico. Planteó que, si bien su función se limita a brindar recomendaciones sin facultades para dictar normas de cumplimiento obligatorio, “si se trabaja con responsabilidad y seriedad, dejando de lado los intereses partidarios, creo que puede ser útil. Pero si las reuniones del Parlamento es sacar chispas entre los de hinchas de Boca y los de hinchas de River, me parece que no tiene sentido”.

Sobre el gasto de la política, Blanco cuestionó algunas épocas pasadas, cuando instituciones como el Parlamento Patagónico y el Congreso de la Nación “cuando no existían estos organismos. Del 73 al 76 ¿qué pasaba cuando no existía el gasto de la política? me parece que no funcionaba igual. Es importante analizar cómo se utilizan los recursos y la responsabilidad en su gestión”.

El senador también se refirió a la inactividad de la actual Legislatura provincial y contrastó su experiencia como convencional constituyente en 1991, cuando “era sesionar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, porque se hizo todo el trabajo con versión taquigráfica tanto en comisión como en sesión”.

Después, en la primera Legislatura, “en el primer año teníamos una sesión por semana, después en el transcurso del funcionamiento nos dimos cuenta que, si bien había muchos temas porque era la Legislatura que tenía que reglamentar la Constitución, una sesión semanal no te permitía desarrollar muchos temas, entonces se pasó a una sesión cada 15 días, una semana de intenso trabajo de comisión, la otra semana para preparar la sesión”.

“Creo que lo ideal son dos sesiones por mes” consideró. Para luego añadir que el trabajo de la Legislatura “no es pura y exclusivamente la sesión, la sesión es lo que se ve. Lo más importante es el trabajo en comisión, las comisiones son abiertas, la gente puede participar, ir y ver”.

En cuanto a los resultados electorales de Juntos por el Cambio el 14 de mayo pasado, Blanco reconoció las dificultades internas y el impacto de ir separados como alianza: “No supimos interpretar lo que la gente quería. Debemos respetar la opinión y elección de la gente. Ahora, debemos enfocarnos en las próximas elecciones y tener una discusión interna importante dentro de nuestro partido y el espacio de Juntos por el Cambio” concluyó el senador.