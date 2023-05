Caparrós quiere seguir en la Cámara de Diputados

La actual diputada depositó en el gobernador la decisión sobre su eventual candidatura a renovar banca en la cámara baja. “No habría razones por las cuales no seguir” admitió Caparrós.

La diputada por Forja, representante de Tierra del Fuego en el Congreso Nacional, Mabel Caparrós, a propósito de la renovación de tres bancas fueguinas que se renuevan en las próximas elecciones nacionales, una la que ostenta, admitió su disponibilidad a intentar renovar su mandato, en la medida que la fuerza política que integra, y su líder, Gustavo Melella, así lo dispongan.

“Indudablemente, no habría razones por las cuales no seguir” dijo Caparrós en ((La 97)) Radio Fueguina. “Tengo claro que fui fruto de un proyecto político que fue el que planteó Gustavo Melella” condicionó, no obstante. Por lo que, en tanto proveniente del peronismo fuera convocada a formar parte del proyecto político de Forja, “confío en que Gustavo, como representante de Forja, va a analizar qué es lo mejor para los tiempos que se vienen”, tiempos que calificó de confusos y muy difíciles en términos económicos y financieras.

En el escenario de un cambio de gobierno nacional, afín a su espacio político o no, dijo que “en ese cuadro de situación yo estimo y confío que Gustavo Melella va a hacer la mejor elección, que no significa que sea yo, claramente, significa que va a ser lo mejor para la provincia”.

De todas formas, volvió a reconocer que “lo acompañaría sin problemas”, rememorando al respecto que “cada vez que Gustavo ha necesitado que lo acompañe y que tome algunas decisiones que hubo que tomar, lo he hecho”.

Confrontada con la realidad de que habrá muchos aspirantes al cargo que hoy ejerce en la cámara baja nacional, reiteró igual concepto: “Gustavo verá qué es lo conveniente para su gobierno, porque además tiene que gobernar los próximos cuatro años, al igual que los intendentes”.

En cuanto a la palpable realidad de que en la Nación habrá cambios, enfatizó que “nosotros queremos que sea el Frente de Todos. Pero para que sea Frente de Todos, tiene que haber una estrategia política que incluye a las provincias, que no nos deja afuera”.

Utilizó la construcción “me sigue asustando” para graficar su parecer si quien gana las elecciones es Juntos por el Cambio, y “me sigue preocupando” si el elegido es Javier Milei.

De Juntos por el Cambio, “me asustan esas posturas tan duras que han tenido por la provincia puntualmente. Lo que se haga en Tierra del Fuego tiene que estar atado una estrategia que ayude a garantizar en el Congreso lo que necesita Tierra del Fuego” definió Mabel Caparrós.

Luego la diputada coincidió con algunas apreciaciones aparecidas en el último tiempo, sobre todo después del contundente respaldo electoral, de cierto perfil presidenciable del actual gobernador Gustavo Melella.

“En lo personal, creo que sí”, dijo. Y se preguntó: “¿por qué no? Si Néstor Kirchner llegó desde Santa Cruz, ¿por qué no podría llegar Gustavo Melella desde Tierra del Fuego? Sumamente humanista, solidario, con una capacidad de decisión muy importante, lo vimos en Río Grande cuando fue intendente, una capacidad de gestión, una dinámica de gestión muy importante”.

Obviamente no le restó entidad a la dificultad de una empresa por el estilo: “a Néstor le costó muchísimo llegar, llegó con ese 22% y después pudo mostrar a nivel nacional lo que era realmente, el cambio que promovió y provocó dentro de una nación que estaba hecha pedazos. No hay impedimento, Gustavo podría hacer una gestión nacional muy importante”. Finalmente denotó que, si bien duda si Melella pueda tener como aspiración la presidencia –“le gusta estar en Tierra del Fuego, disfruta de la provincia, de la ciudad de Río Grande mucho”-, cada vez que ha habido presidentes provenientes del interior de la Argentina, “que no han salido de Capital Federal, a nuestra provincia le ha ido muy bien realmente