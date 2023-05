El 1 de Junio renueva la polémica: ¿es feriado para todos los fueguinos?

Ni bien concluye un fin de semana XL, como el que tuvimos entre el jueves y este domingo, es habitual que aparezca la pregunta respecto a cuándo será el próximo.

Para esto habrá que aguardar a mediados de junio y agrupará el del sábado 17 de junio y el del martes 20, haciendo que el lunes 19 funcione como puente turístico para formar un fin de semana de cuatro días.

Sin embargo, para muchos fueguinos habrá un día de descanso esta misma semana: el jueves, con motivo del «Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur».

Así quedó establecido mediante la Ley 007, sancionada en abril de 1992 y que recuerda un hecho clave: en esa jornada, pero de 1991, se sometía a voluntad de los 19 convencionales constituyentes, luego de un arduo debate de ideas y diferencias políticas, la Constitución Provincial.

La normativa señala que cada 1 de junio será «feriado en todo el ámbito de la Provincia, con carácter permanente», pero lo sucedido el año pasado con motivo del 25 de noviembre, generó confusiones.

Sin embargo, ((La 97)) Radio Fueguina pudo averiguar, en contacto con agrupaciones sindicales y cámaras empresariales, que este año primará el derecho adquirido de los trabajadores, al menos en gran parte de nuestra ciudad.

Los públicos tendrán la adhesión de los distintos poderes del Estado, en tanto que para los privados se generarán los convenios necesarios con la parte patronal para que se produzcan alguna de las siguientes opciones:

Día de descanso con paralización de producción

Acuerdo para trabajar esa jornada y compensarlo con un día de descanso posterior

Pago doble por la misma tarea

No obstante, esos derechos adquiridos colisionan con la propia norma, ya que fue el Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego el que resolvió el año pasado, sin dejar lugar a dudas, que el 25 de Noviembre es un día no laborable y no de un feriado como lo conocemos.

En aquella oportunidad, la cartera laboral ratificaba la posición de la Cámara de Comercio de Ushuaia, y establecía que para esa fecha «debe aplicarse a dicho feriado provincial la normativa prevista en el art. 167º de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Esto es efectuar su encuadramiento como DIA NO LABORABLE”.

Así las cosas y mientras el Centro de Empleados de Comercio (CEC) busca judicializar la posición del Ministerio, se mantiene el gris legal que mantiene en vilo a muchos: ¿es feriado para todos este 1 de Junio?