«Si alguien venía pagando $60 mil, va a pasar a pagar $120 mil»

A raíz de un informe publicado por ((La 97)) Radio Fueguina, donde Tierra del Fuego ocupa el segundo lugar en el ranking nacional de provincias con menos propietarios de viviendas, Mauricio Saavedra, presidente del Colegio de Martilleros de Río Grande, analizó los factores complejos que dificultan el acceso a la vivienda y los efectos de la Ley de alquileres en la provincia.

Saavedra enfatizó la complejidad de la situación habitacional, señalando que la inflación y los salarios son factores determinantes: “es todo muy complejo, hay muchos factores que están participando, por supuesto la inflación, por supuesto los salarios”.

En cuanto a la demanda habitacional en Río Grande, destacó su tremenda magnitud y la falta de créditos accesibles para la adquisición de viviendas: “en Río Grande hoy la demanda habitacional es tremenda, no tenés prácticamente créditos que permitan acceder a la compra de una vivienda, pues serían imposibles de pagar”.

Respecto de la Ley de alquileres en vigencia, Saavedra mencionó que ha tenido un impacto negativo tanto para los inquilinos como para los propietarios, y también para los profesionales del sector: “hoy se habla de un resultado totalmente negativo, tanto para el inquilino como para el propietario y por supuesto a nosotros que somos los profesionales que intervenimos”.

También remarcó que el índice de actualización de los alquileres ha aumentado significativamente, generando un desequilibrio en los precios: “el índice de actualización a fecha de hoy es de un 99%. O sea, si alguien venía pagando un alquiler de $60.000, hoy ese alquiler estamos hablando en casi $120.000. El salto es muy grande”.

Según Saavedra, uno de los problemas principales son los formadores de precios, incluyendo la inflación y aquellos que establecen valores de alquiler o venta sin justificación clara: “el principal problema son los formadores de precio, llámese inflación, mucha gente que está trabajando de manera ilegal, que no son profesionales, que no se sabe en base a qué dan valores de alquiler o de venta”.

En relación a la actividad inmobiliaria como negocio o inversión, Saavedra afirmó que actualmente el alquiler no es rentable: “hoy no es negocio el alquiler. Siendo propietario y teniendo un dinero para comprar algún inmueble que genere una entrada, hoy no es el momento”.

Es que, tal como apreció, para construir viviendas destinadas al alquiler en Río Grande, los altos costos de materiales y mano de obra representan un obstáculo: “construir una vivienda para alquilar, de 60 a 80 metros cuadrados, por metro cuadrado de construcción, entre material y mano de obra, entre 600 y 800 dólares algo estándar, cuesta 65.000 dólares. El rinde que deja es totalmente incierto, pues son valores que no los maneja”.

Saavedra reveló la falta de una política pública clara que aborde la crisis habitacional en Tierra del Fuego y señaló que el problema trasciende a los gobiernos provinciales y municipales: “la crisis habitacional es tremenda y no hay hoy una política pública clara que permita acceder a una vivienda. Tampoco es culpa de gobierno provincial o de gobierno municipal esto viene de más arriba de la situación generalizada que tenemos en el país”.

En resumen, denotó que Tierra del Fuego enfrenta desafíos en el acceso a la vivienda, con altos costos de construcción y una demanda habitacional en aumento, con una Ley de alquileres que ha generado efectos negativos tanto para inquilinos como para propietarios, y la falta de una política pública clara, que complica aún más la situación.