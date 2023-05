Escuelas reclaman al Gobierno resolver el pago del Material Didáctico

En una jornada marcada por la lucha sindical en el ámbito educativo, los docentes privados de toda la provincia anunciaron la realización de una medida de fuerza en los establecimientos públicos de gestión privada. Esta acción se suma al paro provincial de 24 horas, con movilizaciones y ollas populares, dispuesto por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, SUTEF.

El SADOP, representante de los docentes del sector privado, exige el pago del ítem de ayuda material didáctico, el cumplimiento de los acuerdos paritarios y una actualización salarial acorde a los aumentos registrados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Alberto Cabral, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada de Tierra del Fuego, brindó por ((La 97)) Radio Fueguina el contexto sobre la situación: “lo que está reclamando puntualmente el SADOP es el pago del ítem ayuda material didáctico. Es un ítem que está fijado por un decreto que comenzó a aplicarse en el año 2006 o 2007 y se fijaba para todo el sistema educativo, no discriminaba si era de gestión pública o de gestión estatal”. Cabral explicó que, en el año 2009, durante el gobierno de Fabiano Ríos, se modificó ese decreto, estableciendo que el beneficio solo correspondía a los docentes que trabajan en establecimientos educativos públicos de gestión pública o estatal, generando una diferenciación que el SADOP considera injusta.

Los docentes del sector privado reclaman igualdad de trato en relación a este beneficio anual: “todos los años, los docentes del sector privado reclaman y expresan esa desigualdad, puesto que consideran que la ley 749 expresa que debieran tener el mismo trato”, agregó Cabral.

El presidente de la asociación de colegios privados señaló que las comunidades educativas de estos establecimientos se ven directamente afectadas por la medida de fuerza, aunque no son responsables del conflicto: “los colegios no son los causantes de esta problemática que expresan los docentes, porque el ítem puntualmente que se está reclamando no es algo que salga de las arcas de las instituciones, de la cuota que pagan los padres” dijo.

Cabral destacó los esfuerzos de la asociación para abordar esta situación y pidió la intervención del Estado provincial: “nosotros le hemos pedido a los funcionarios del Ministerio, a la ministra de Educación como también al señor Gobernador, que los servicios jurídicos del Estado analicen lo que el docente está reclamando de si ese decreto colisiona en contra de lo que dice la ley 749 y que pongan la palabra y aclaren ellos, porque si no quedamos nosotros, desde la asociación o de los colegios, el tener que dirimir algo que no tenemos atribuciones, ni podemos, ni debemos”.

En definitiva, la medida de fuerza de los docentes privados en Tierra del Fuego, que refleja el reclamo por la igualdad en el ítem ayuda material didáctico, afecta a las instituciones educativas privadas, aunque no son responsables directos del problema.

Alberto Cabral abogó finalmente por la intervención del Estado provincial para resolver este conflicto y “brindar claridad y certeza” a los docentes respecto al ítem en cuestión.