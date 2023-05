Xavier Giuga, un ejemplo de esfuerzo y vocación

La ciudad de Río Grande cuenta con un nuevo profesional en Administración de Recursos Humanos, se trata de Xavier Alejandro Giuga de 28 años, quien luego de un arduo esfuerzo y mucha vocación logró recibirse en la UCES.

En diálogo con el programa radial “Un Gran Día” que se transmite por ((La 97)) Radio Fueguina, Xavier relató su historia. Nacido y criado en la provincia realizó sus estudios primarios en la Escuela n°7 y el secundario en el CPET, aunque finalizó estudios en el CENS 28.

Posteriormente, en el año 2018, comenzó a estudiar la Tecnicatura mientras resignaba horas de sueño para equilibrar la paternidad con los dos empleos que realizaba.

“En la pandemia, por desgracia, me quedé sin trabajo así que no podía solventar las cuotas de la universidad”, recordó.

Sin embargo, esta situación no detuvo a Xavier y retomó con mayor fuerza sus estudios gracias a un fuerte acompañamiento de sus allegados: “Pensaba que el estudio no era para mí, pero decidí intentar y me fue bastante bien. A veces uno se pone barreras personales, pero por suerte conté siempre con el apoyo de mi familia”, expresó alegremente.

Actualmente desempeña tareas en una de las plantas del grupo Mirgor y aspira a conseguir un puesto que coincida con su carrera.

Por último, Xavier Giuga se emocionó al relatar ese último final que le permitió conseguir el título, donde fue acompañado por su hija de 4 años que estuvo a su lado hasta el momento en que recibió la nota. Aunque apostó al futuro y expresó que este es solamente un primer paso y aspira a conseguir la licenciatura.