A través de un comunicado, el PJ pidió «hacer valer las reglas electorales»

Comunicado del Partido Justicialista sobre el Proceso Electoral en Tierra del Fuego

El Partido Justicialista de Tierra del Fuego manifiesta que las fueguinas y fueguinos vivimos un proceso electoral trasparente y democrático, con una trazabilidad detallada de cada etapa, con reglas claras y conocidas de antemano. El Juzgado Electoral es permanentemente consultado por las distintas fuerzas políticas, en un ida y vuelta cotidiano.

Las reglas electorales son estrictas, muchas veces quedan fuera de época, pero aun así debemos cumplirlas, sino no nos gustan debemos trabajar y modificar las normas electorales, pero lo que no podemos es incumplirlas.

Nuestro partido debió quitar el color de su emblema porque la normativa no lo permite en casi ningún estamento, pero quitamos el color para oficializar las boletas que luego llevamos a las urnas.

Una fuerza política de la provincia oficializó un modelo de boleta que luego no fue el que llevó a las urnas.

Si bien nuestra fuerza política no ha impugnado dicha boleta consideramos que la misma NO ES LA MISMA BOLETA que la oficializada oportunamente.

Permitirle a una fuerza política que se le tomen como válidos votos emitidos con una boleta no oficializadas ocasionaría que el acto de oficialización de boletas por parte de la Junta carezca de sentido, y cualquier boleta depositada en la urna pueda ser reclamada como válida.

Hacer valer las reglas electorales de ninguna manera puede ser visto como una actitud anti democrática, más bien es lo contrario, el no respeto de las reglas que rigen para TODOS los partidos ocasionaría una grave desventaja.