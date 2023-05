Muchos problemas y pocas soluciones en la escuela 8 

Un verdadero teléfono descompuesto parece ser la situación que vive la escuela 8 de la ciudad de Río Grande, que denuncian sus docentes, con la demora en las respuestas aduciendo falta de información por parte de las autoridades provinciales de infraestructura escolar, y que quedó al desnudo con la palabra de todos los protagonistas en ((La 97)) Radio Fueguina.

Betiana Reynacul, una de las docentes del establecimiento del barrio Mutual, planteó el principal y mayor reclamo que las desvela, el de la falta de calefacción en el emblemático invernadero escolar creado en 1995, uno de los más importantes de la Patagonia y único que contaba con calefacción central.

Mabel Barrientos, docente que hace tres años trabaja en el invernadero, dio cuenta que en realidad hace cinco años que viene con problemas la calefacción: “tuvimos dos años con una sola caldera, y en los tres últimos años directamente sin ningún tipo de calefacción” consignó. El trabajo en ese espacio involucra a más de 500 alumnos de los turnos mañana y tarde.

El año pasado, la comunidad educativa formuló un intenso reclamo al respecto, qué derivó en la convocatoria del secretario de Educación de la provincia, Pablo López Silva, quien se acercó junto con el subsecretario de Infraestructura, Mauricio Turdó. En la reunión, “estos señores se comprometieron a darnos una solución. Recorrieron la escuela, el invernadero, les mostramos el trabajo y pudieron observar cómo se nos estaban muriendo las plantas” añadió Barrientos.

En lugar de abordar la reparación del sistema de calefacción central, la solución provisoria fue el aporte de dos calefactores, los muy conocidos caloramas: “no es adecuado porque nosotros, no podemos tener caloramas en un espacio donde trabajamos con niños, porque estaríamos poniendo en riesgo. Y no cumple la función que debería cumplir una calefacción dentro de un invernadero” aclaró luego la docente.

La promesa fue que la solución final, el arreglo o una nueva caldera, llegaría en el término de seis meses. “Pasaron los meses y no se solucionó. Hará dos semanas nos volvimos a comunicar con el señor Pablo López Silva, nos dijo que él ya pensaba que habían solucionado el problema, porque nosotros ya no nos comunicamos más” comentó Mabel.

Luego de comprometerse a una nueva reunión, el funcionario no concurrió a la cita ni respondió a los insistentes llamados del cuerpo docente de la escuela 8. “Por eso decidimos nuevamente salir a la calle, colgar carteles para que las familias también estén al tanto de lo que está sucediendo”.

Más problemas

El de la calefacción del vivero n o es el único inconveniente que afronta el establecimiento riograndense.

Por ejemplo, la presencia de antiguos radiadores de calefacción construidos de pesado metal, provocan no pocos accidentes entre el alumnado. Como el que refirió la docente: “en una semana tuvimos dos niños accidentados. Haciendo actividad física, un nene cae y se golpea la cabeza con una de las puntas filosas que tienen los radiadores. Se lastimó, le tuvieron que hacer puntos. A la semana otro alumno jugando en el recreo también se golpeó y se partió el entrecejo con una de las puntas” enumeró Barrientos.

La maestra situó temporalmente “hace más de cinco años fácil” el reclamo por una escalera de emergencia para el primer piso donde funcionan cuatro aulas. “Ante cualquier situación que ocurra nos morimos, literal, porque no tenemos por dónde salir” añadió preocupada. Insistió en que se cuentan en años los reclamos, “y las escaleras de emergencia no llegan”.

El estado de los baños, con tapas de inodoros partidas y astilladas, la placita en el patio interno, “un espacio de descarga, de calma y ansiedad” inutilizada por las malas condiciones, con toboganes con sus maderas deterioradas y hamacas con sus cadenas cortadas, son más inconvenientes.

“Si vemos que no llegan respuestas, no tenemos soluciones, se van a tomar otro tipo de medidas” advirtió finalmente la docente de la escuela 8.

La respuesta oficial

Amablemente, el subsecretario de Infraestructura, Mauricio Turdó, aceptó brindar explicaciones a esos reclamos, a través del aire de Radio Fueguina.

Turdó admitió tener conocimiento del tema de la calefacción del vivero “hace ya un tiempito”, aunque cuestionó que el reclamo “no es hace tres años, el vivero ha tenido calefacción”.

El reproche con respecto a los radiadores y los accidentes de los chicos, lo desvinculó del reclamo anterior y dio cuenta que “en el día de ayer se acercó gente del equipo de trabajo nuestro para explicarle en qué situación estamos y solucionar definitivamente este inconveniente”.

Su explicación fue que “equipos de aire en un lugar donde hay piso de tierra, eso hace que los equipos se arruinen, entonces se va a hacer un trabajo ahí para que eso no suceda más y poder mejorar esa situación” en relación con la calefacción del vivero.

Mencionó que “ya estamos gestionando y esperando la entrega del proveedor de esos materiales para poder ir mejorando tanto la escuela 8 como otras escuelas que también tenemos dificultades”.

No pudo precisar una fecha concreta de solución, argumentando que “todo lleva un trámite administrativo, lamentablemente hay cosas que no son inmediatas y las vamos atendiendo. Creo que no hay dudas que vamos avanzando y vamos mejorando en la infraestructura, por eso está bien que la escuela vaya reclamando” para ir priorizando la atención de los problemas.

“Estamos haciendo el trámite administrativo” insistió y puso como ejemplo lo hecho en el CAAD hace un tiempo atrás, donde “generamos las compras para poder hacer los cerramientos de la sala de máquinas que estaban solicitando, llegaron los materiales, rápidamente fuimos y lo hicimos”.

Igual proceso anticipó para el caso de la calefacción del vivero de la escuela 8: “la orden de provisión ya se le entregó al proveedor, estamos a la espera que el proveedor nos entregue. Nos entrega y nosotros programamos rápidamente la tarea” explicó.

En cuanto a la escalera de emergencia, dijo no tener información al respecto por cuánto corresponde al área de seguridad e higiene: “en todas las escuelas hay un plan de evacuación, más allá de que a lo mejor se haya planteado, yo lo de las escaleras no lo tenía. Hay mucho reclamo por los medios y no está formalizado como un requerimiento de colegio que tiene sus canales también para hacerlo” presumió sobre el particular.

Por eso, volvió a conjeturar que “si hay algún requerimiento de la escuela 8 para una escalera de emergencia, lo veremos primero con seguridad e higiene”.

De hecho, consignó que este miércoles gente de su equipo de trabajo concurrió al establecimiento educativo “y no se mencionó lo de la escalera. Se mencionaron otras tareas y no lo de la escalera”.

“En esa escuela no es que nunca se ha hecho nada. Al contrario, se han cambiado puertas de emergencia, ahora se vienen haciendo trabajo como en todos los colegios, sin duda porque hay mucho por seguir haciendo y por seguir mejorando” concluyó el subsecretario Mauricio Turdó.