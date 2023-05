Melella habló en el encuentro patagónico de la CAME

El Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, participó del encuentro patagónico de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, donde se planteó la necesidad de un plan estratégico para el desarrollo de la Patagonia.

El encuentro estuvo presidido por el titular de la CAME Alfredo González. Contó con la participación de la Gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, de Neuquén Omar Gutiérrez, de Chubut Mariano Arcioini, de Río Negro Arabela Carreras y de la Ministra de Producción de La Pampa Fernanda González. También participaron las Cámaras de Comercio de las provincias. Acompañó al Gobernador Melella el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita.

Durante el evento, los mandatarios analizaron las asimetrías de las provincias patagónicas para con el resto del país, fundamentalmente en materia de costo laboral y logística, y pidieron reactivar el Tratado de la Patagonia de 1995, para gestionar ventajas competitivas de la región.

También se busca restablecer el beneficio del decreto 814 del año 2001, que permite el cómputo como crédito fiscal en IVA de parte de las contribuciones patronales efectivamente abonadas.

“Cuando hablamos de desarrollo hablamos de empleo, y son las PYMES las que generan empleo. Hay que tener una PYME en nuestro país en momentos complejos, y sin embargo nosotros apostamos”, señaló el Gobernador Gustavo Melella en su intervención.

Estrictamente sobre la problemática de la logística en la Patagonia, Melella expuso que “somos un territorio que tenemos un diferencial, por eso nos vivimos peleando con algunos economistas, pero también creo que tiene que ver con una política pública de sostenimiento cuando un territorio sufre asimetrías. Nosotros tenemos el paso obligado vía terrestre por Chile, nuestro paso es Chile-Chile, al dólar que la barcaza chilena decide y cuando quiere, y el día que tienen un conflicto interno de la aduana chilena nos cortan el paso y nos quedamos sin los insumos. También tenemos que cruzar de Río Grande a Ushuaia por el Paso Garibaldi, en medio de la Cordillera, y ciertos tipos de transporte ahí no entrarían”.

También se refirió al tema de la conectividad: “Somos la única provincia que no está conectada al Interconectado Nacional, por eso en las últimas elecciones nacionales que se quedaron todos sin luz, nosotros terminamos las elecciones porque tuvimos luz, no estábamos conectados. Generamos nuestra apropia energía y nuestro propio gas a un valor mayor. Recién el año pasado nos conectaron virtualmente para no seguir pagando un valor mayor, que después se traslada a la producción y al vecino. Estoy convencido de que esto tiene que ser una política pública nacional, sostener, así como se sostiene a nuestro norte con sus problemas de asimetría, sostener también a nuestra Patagonia, por eso creo que el tema del Aporte Patronal, hay que buscar algún beneficio para las PYMES, de compensación, y nosotros desde la provincia vamos a acompañar”.

“La Patagonia da mucho, nosotros damos mucho, muchas de las petroquímicas del centro del país son alimentadas por nuestro gas y nuestro petróleo”, señaló el mandatario fueguino.

“Una buena iniciativa es trabajar en esto con nuestros diputados y senadores, más allá del color político que tengan, para llevar estas cuestiones al Congreso”, dijo.

Agregó que la puesta en marcha del avión Aerolíneas Cargo “también está disponible para todas las PYMES y no sólo para un sector. Esto también creo que se va a ampliar y se va a derramar en las cargas áreas”.

“Cuando se generó un fondo para la provincia que tiene que ver con la Industria Tecnológica, ese fondo va a estar disponible para la formación de muchas pymes, dentro de ese fondo hay una propuesta de formación de una empresa naviera que quiere empezar a funcionar para toda la Patagonia”, anunció el gobernador.

“No somos una tierra que no nos merecemos nada por nuestra composición en términos electorales, como algunos dijeron. La Patagonia aporta mucho al país y eso lo tenemos que hacer conocer y hacer valer. Está bueno que surja de las pymes este empuje y desde los Gobiernos de las provincias y desde las Cámaras de las provincias vamos a acompañar en cualquier iniciativa”, concluyó.