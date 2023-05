Mora, sobre los legisladores de FORJA: «Decían que iban a meter 8 y metieron 3»

La concejala de Río Grande, que no logró acceder a una banca en la Legislatura, disparó fuerte contra el oficialismo provincial. Aseguró que seguirá trabajando dentro del Frente Popular

La concejala de la ciudad de Río Grande, Miriam Lali Mora, evalúo el resultado de las elecciones del domingo pasado, cuyo resultado no le permitió acceder a una banca en la legislatura provincial por el Frente Popular, tal como se había postulado.

“En las elecciones se puede ganar y se puede perder. Nunca me la creí, por eso tampoco el golpe fue tan duro” reconoció a priori la edil por la 97 radio fueguina. En tanto “la gente, el pueblo, es soberano”, a la hora de elegir quien los representa en las diferentes bancas, lamentó que “yo no fui una de las opciones. Seguimos trabajando, vamos a seguir construyendo con este partido que me ha convocado”, en referencia al Frente Popular.

Anticipó también la continuidad del trabajo partidario a nivel nacional en el espacio que integra, que a su vez forma parte del Frente de Todos.

Con respecto a la Legislatura, donde aspiraba a ocupar una banca en el próximo período, Mora cuestionó que “todavía no han hecho una sola sesión en lo que va del año, ni tampoco han trabajado en comisiones”. Consideró que el resultado electoral para el oficialismo legislativo “es un llamado de atención, porque hasta el día anterior, venían repitiendo que iban a ingresar ocho legisladores del partido Forja. Creo que el golpe más duro fue para ellos que para mí”.

Por lo mismo, cargó contra “personas que hace muchísimos años están ocupando bancas”, como a quienes “tampoco el pueblo fueguino ha decidido acompañarlos. También es un llamado de atención para ellos, van a tener que ponerse a trabajar mucho más en el territorio y no solamente durante la campaña”.

La concejala riograndense expresó que el golpe del resultado electoral “más duro fue para ellos, con toda la estructura del Estado, todos candidatos del gobernador. Yo participé casi básicamente sin grandes estructuras con lo que tenía acá de los ocho años de Concejo Deliberante, con la militancia que tengo”.

En términos de futuro, aseguró que seguirá trabajando firmemente en política, aunque adelantó que “no quiero ser gobernadora ni llegar al Congreso”, en referencia a las próximas elecciones legislativas nacionales de este año y de 2025, y las provinciales de 2027.

“Veremos qué pasa para el 2027. Igual siempre nos van a encontrar del mismo lado” afirmó.

Su última intervención la dedicó a los candidatos electos por Republicanos Unidos, y su referente nacional Javier Milei, a propósito de afirmaciones de los libertarios tras el buen resultado electoral obtenido. Mora advirtió: “ellos tienen que trabajar por lo mismo que tienen que trabajar todas y todos los que fueron electos y electas, que es por el pueblo fueguino. Milei no es lo que nos representa a nosotros, a nivel nacional no va a ser jamás”.

De hecho, en tono de desafío se preguntó “ahora que ocupan bancas cuál va a ser la discusión con respecto a la casta fueguina. Ellos dicen que son hombres y mujeres de bien, bueno, vamos a ver, tienen que recordar que fueron electos en esta provincia, que tienen que trabajar por esta provincia. Vamos a ver el trabajo que llevan adelante, cómo le solucionan la vida la gente, con trabajo, con vivienda, con salud, con educación”. En ese aspecto, adelantó que estarán “muy atentos y atentas a las propuestas que tenga Republicanos y no solamente el discurso de Milei, el de la motosierra al Estado, el de la casta política” concluyó Miriam Mora.