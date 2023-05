El secretario de Gobierno de la municipalidad de Río Grande, el abogado Gastón Díaz, resaltó el histórico triunfo logrado en las elecciones del domingo pasado por el intendente de la ciudad Martín Pérez, y reclamó la unidad del peronismo fueguino bajo el sello del Partido Justicialista para afrontar las próximas elecciones nacionales.

Por ((La 97)) Radio Fueguina, Díaz transmitió el agradecimiento del intendente a los vecinos que lo eligieron, y enfatizó el hecho de que “en 2019 contábamos con 20.000 electores en favor de Martín como Intendente y hoy son más de 30.000 los vecinos de Río Grande que han elegido la opción de Martín Pérez” para que continúe a cargo de la Intendencia.

“Creo que se ha hecho un buen trabajo de unidad con los distintos Ejecutivos, hay una mirada política en común” esgrimió el secretario político del intendente, para a continuación enviar un mensaje la dirigencia provincial del partido Justicialista: “la gestión de Martín como Intendente ha sido plebiscitada de manera positiva. Pero también es cierto, nosotros hemos tenido que ir con candidatos al Concejo Deliberante y Legislatura por fuera del partido Justicialista, algo que nosotros no esperábamos”.

Díaz reveló que, hasta los últimos días previos a la presentación de listas, “esperábamos formar parte de la lista del partido Justicialista directamente, con candidatos a legislador, a concejal. Eso no le fue permitido a nuestro Intendente”, reprochó el funcionario.

Consignó además que, dada la proximidad de las elecciones, en ese momento la decisión de Pérez fue “no entrar en una confrontación por una cuestión netamente político-partidaria, sino llevar nuestra propuesta a través de Provincia Grande en concejales y el partido Verde en legisladores”.

Superada la instancia electoral, Gastón Díaz expuso que “claramente Martín Pérez ha sido el referente peronista más votado en la provincia de Tierra del Fuego”. Por ende, y de cara a las próximas elecciones nacionales, reclamó que se contemple “la opinión del peronismo de Río Grande a través de sus distintas líneas. En distintos partidos en estas elecciones todos los peronistas de Río Grande que han confluido en la figura de Martín Pérez como referente de la ciudad”, así como la exigencia de ser parte en el PJ “a la hora de tomar definiciones respecto de los próximos candidatos a las elecciones nacionales”.

Díaz anticipó que pretenden dar esa discusión en los próximos días “independientemente de cuál es el cartón o chapa que cada uno tiene dentro del partido”.

Más allá de los posicionamientos políticos internos dentro del Justicialismo provincial, el secretario remarcó que el voto de confianza otorgado por los vecinos de Río Grande, es un mandato “a seguir realizando las acciones transformadoras en la ciudad. Nosotros no podemos de ninguna manera empezar a pensar en proyecciones o en horizontes lejanos, cuando en realidad tenemos que administrar los destinos de una ciudad” frente a los siete meses de gestión restantes.

Si bien el resultado electoral “abre muchas alternativas” en términos políticos, pidió prudencia y respeto al electorado que votó “seguir gestionando los recursos, los destinos y las necesidades de los vecinos de Río Grande. Luego el tiempo dirá dónde coloca la historia a Martín Pérez”.

Díaz hizo alusión a los más de 20 puntos de voto en blanco en los distintos estamentos, y lo planteó como un desafío: “nos interesa saber qué pasó con ese vecino que seguramente nos faltó un poquito más para que nos depositen el voto de confianza. Queremos llegar a ellos, conocer cuáles son esas necesidades o esos inconvenientes que no hemos podido solucionar y que hicieron que ese voto quede en blanco y no se deposite en nuestro Intendente” sobre todo teniendo en cuenta que esa disconformidad no se manifestó a favor de otra fuerza política.

Con respecto a cómo quedó conformado el Concejo deliberante, con una mayor diversidad de fuerzas políticas, recordó que desde la gestión municipal “nosotros no hemos tenido hasta ahora un Concejo Deliberante donde tuviéramos una mayoría, salvo cuando logramos conseguir los acuerdos”.

De tal forma, evaluó como “algo muy positivo para los vecinos” la variedad de partidos integrantes del espacio deliberativo “porque el Concejo es la casa del pueblo, del vecino y que muchos espacios políticos tengan representación en la casa del pueblo, significa que todas las necesidades de los vecinos van a pasar por el Concejo” vaticinando un arduo desafío el que le espera al Ejecutivo municipal a través del área que encabeza “para poder llegar a acuerdos con todos los sectores que están representados”.

Tanto es así que, en respuesta a una solicitud puntual de parte del intendente Martín Pérez, “he tomado contacto con todos los nuevos concejales electos para ponernos a disposición y buscar los acuerdos. Va a ser un trabajo arduo, pero de cara al vecino, muy positivo” concluyó el doctor Gastón Díaz.