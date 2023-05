«Vamos a dar pelea»: Republicanos anticipan que podrían llegar al Concejo

La ya consagrada legisladora electa por el partido Republicanos Unidos, Natalia Gracianía, se quejó enfáticamente de las numerosas impugnaciones que se produjeron en el estamento para el Concejo Deliberante de Río Grande, por haber cuestionado distintos fiscales el color de la boleta de la fuerza que representa.

Gracianía dijo, por ((La 97)) Radio Fueguina que “no nos sorprenden estas prácticas de la vieja política”, denunciando, primero, que directamente “nos sacaron boletas de varias mesas. Nuestros fiscales estuvieron trabajando para reponer”. Y, segundo, “un problema, entre comillas, que tuvieron algunos fiscales respecto del color de nuestras boletas en el estamento de concejales”.

La periodista riograndense cuestionó que el problema de la tonalidad de las boletas “lo sabían por supuesto nuestros fiscales y cada uno de los delegados de la justicia electoral” presentes en las escuelas donde los votos de Republicanos fueron impugnados.

Sin embargo, la legisladora electa esgrimió que las boletas que estaban en el cuarto oscuro “fueron habilitadas por la justicia electoral y fueron repartidas por la justicia electoral. Las autoridades de mesa recibieron de la justicia electoral nuestras boletas del estamento de concejales y en ningún momento hubo ningún problema”.

No obstante el inconveniente, reconoció que “estamos tranquilos porque sabemos que es así”. De hecho, consignó que los delegados de la justicia electoral se lo explicaron a las autoridades de mesa y a los fiscales presentes, que, teniendo la posibilidad de impugnar, lo hicieron. Al respecto relató: “quienes impugnaban también sus boletas no eran de la tonalidad exacta y nosotros no les devolvimos con la misma moneda, podríamos haber hecho lo mismo, pero nosotros no queremos porque entendemos que son prácticas de la vieja política, que lo único que hacen es diferir en el tiempo resultados”, se diferenció. “Nosotros jugamos limpio con las reglas de la democracia, hicimos todo bien”.

En tal sentido, aseguró que el miércoles, cuando se lleve a cabo el escrutinio definitivo, “vamos a dar nuestra pelea por esos votos” y no descartó que esa compulsa los lleve a al menos una banca en el Concejo Deliberante.

En términos generales, Natalia Gracianía opinó que Republicanos Unidos “hemos hecho una excelente elección y lo que hemos capitalizado son votos genuinos”. Como explicación esgrimió que desde su partido “no compramos votos, no le regalamos nada a nadie, no le prometimos nada a nadie, no presionamos a nadie para que nos vote” y por eso los califica de votos genuinos “de gente que cree en el proyecto, que tiene intenciones de hacer las cosas bien y que cree que con compromiso, honestidad, transparencia y trabajo al servicio de la comunidad las cosas pueden mejorar”.

Reforma constitucional

En otro orden de cosas, la legisladora debutante rechazó de plano la posibilidad de una reforma constitucional que impulsa el gobernador Gustavo Melella. En tal sentido, opinó que “sería muy saludable, si van a empezar a tratar ese tema o pretenden, como ya ha manifestado el gobernador, tratarlo durante este tiempo de transición entre que asumen las nuevas autoridades, que algunos continúan en sus bancas, esperar a la nueva conformación de la Legislatura”.

Para la libertaria, se trata de un tema que “no se puede tratar a la ligera”. En tanto una reforma constitucional implica un llamado a una convención constituyente, definir los alcances, convocar a una elección de quince representantes, consideró que todo ello “implica una erogación de gastos impresionante”.

“¿Estamos en condiciones como provincia afrontar ese gasto es tan urgente? ¿Qué temas vamos a debatir? ¿Qué temas vamos a reformar?” se cuestionó Gracianía. “Plantearlo en este tiempo, me parecería que es por una cuestión de que no va a tener ningún tipo de oposición en la Legislatura sabiendo cómo ha sido esta actual conformación” reprochó a continuación. Plantear una reforma en este tiempo de transición “es porque está actuando de espaldas a lo que el pueblo ha manifestado”.

Finalmente, Natalia Gracianía apreció que a una eventual reforma “no le veo una prioridad” y en cambio postuló que la provincia “necesita priorizar otros gastos. Sería un tema interesante para que lo trate la próxima Legislatura, no faltan tantos meses y me parece que sería mucho más saludable hablando de respetar las instituciones democráticas y sobre todo lo que ha dicho el pueblo en las urnas”.